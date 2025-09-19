Νέα ρωσική πρόκληση: Χαμηλή διέλευση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από πλατφόρμα πετρελαίου της Πολωνίας

Την Παρασκευή (19/09) η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά και αναχαιτίστηκαν από το ΝΑΤΟ

Newsbomb

Νέα ρωσική πρόκληση: Χαμηλή διέλευση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από πλατφόρμα πετρελαίου της Πολωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα οι Πολωνοί συνοριακοί φρουροί προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σήμερα για 12 λεπτά σε μια "άνευ προηγουμένου θρασεία" εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: "Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας".

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ --η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου από το κέντρο της Αθήνας

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τρακάρισμα αγροτικού με van

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

21:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (19/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία - Εξωγήινοι ή η μεγαλύτερη απάτη της Ιστορίας;

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτική εμπειρία για οδηγό ταξί στα Χανιά: Ληστεία και εγκατάλειψη σε ερημική τοποθεσία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Στους δρόμους σεναριογράφοι για το «μαύρο» στην εκπομπή του

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νύβριτο

21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» - Τι λένε οι εθελοντές που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στην Πάτρα μετά την αποφυλάκισή τους

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ: «Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πώς ένα μικρό χρέος έγινε εφιάλτης και οδήγησε το σπίτι σε κίνδυνο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Σίλια Κριθαριώτη για Μαρίσσα Λαιμού: «Δεν έπρεπε να φύγει από το νοσοκομείο με τόσο υψηλό διοξείδιο»

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Ο Παναθηναϊκός δε θα μείνει να μας περιμένει πίσω»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ρωσική πρόκληση: Χαμηλή διέλευση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από πλατφόρμα πετρελαίου της Πολωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ: «Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ»

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία - Εξωγήινοι ή η μεγαλύτερη απάτη της Ιστορίας;

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Naxos: Εικόνες κόβουν την ανάσα – Η μάχη με τα κύματα, εν μέσω απαγορευτικού

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Αντίδραση στην εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανατροπή με την έκρηξη στο Τσοτύλι  - Προήλθε από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ