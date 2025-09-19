Η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Αντίδραση στην εισβολή ρωσικών αεροσκαφών

Mαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Ισπανικής πολεμικής αεροπορίας συμμετέχουν στην αποστολή Baltic Air Policing Mission του ΝΑΤΟ και επιχειρούν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει την επίσημη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών της συμμαχίας, έπειτα από την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία την Παρασκευή (19/09), δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστεν Μιχάλ.

Σε ανάρτησή του στο X, επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αντιμετωπίστηκαν από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, προτού «αναγκαστούν να αποχωρήσουν».

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

«Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε ο Μιχάλ.

Δεύτερη ενεργοποίηση εντός μιας εβδομάδας

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά στο διάστημα λίγων εβδομάδων που ενεργοποιείται το άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στα 76 έτη της συμμαχίας έχει ενεργοποιηθεί μόλις εννέα φορές, σημειώνει ο Guardian.

Η διαδικασία ορίζει ότι:

«Τα μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Το άρθρο 4 ενεργοποιήθηκε από την Πολωνία νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της, και προηγουμένως από μια ομάδα χωρών το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είναι ένα σαφές σημάδι ότι η Εσθονία θεωρεί το περιστατικό ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της και ότι αυξάνονται οι ανησυχίες στην περιοχή για την όλο και πιο επιθετική στάση και τις προκλήσεις της Ρωσίας.