Αερομαχίες ΝΑΤΟ - Ρωσίας πάνω από την Εσθονία - Τα ρωσικά MiG-31 πέταξαν πάνω από το Ταλίν

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο X.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Το Ταλίν κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής τοποθέτηση από την πλευρά της Μόσχας για το συμβάν.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Ταλίν, εν μέσω μιας ολοένα και πιο τεταμένης ατμόσφαιρας στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε σήμερα ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ιταλικά F-35 αναχαίτισαν τα ρωσικά αεροσκάφη

Ιταλικά F-35 αναχαίτισαν τα τρία ρωσικά αεροσκάφη που πέταξαν πάνω από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Politico: Ρωσικά μαχητικά προσέγγισαν το Ταλίν

Το Politico έγραψε ότι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση, τα μαχητικά MiG-31 διείσδυσαν σχεδόν 10 χιλιόμετρα στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και κατευθύνθηκαν προς το Ταλίν.

Σύμφωνα με πηγές, τα ρωσικά μαχητικά έκαναν κύκλους για περίπου 12 λεπτά πριν το ΝΑΤΟ στείλει ιταλικά μαχητικά F-35 για να τα αναχαιτίσουν.

Κάγια Κάλας: «Πολύ επικίνδυνη πρόκληση» η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.