Συναγερμός στην Πολωνία: Κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Πολωνία κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ρώσος επιτετραμμένος στη Βαρσοβία κλήθηκε από το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ωστόσο, ο Αντρέι Όρντας δήλωσε στο πρακτορείο ότι η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ρωσικής προέλευσης.

Μιλώντας σε βουλευτές στο κοινοβούλιο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ : είπε «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η πρόκληση είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνη για την Πολωνία από τις προηγούμενες».

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία είχε ζητήσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στις χώρες μέλη να θέσουν ένα ζήτημα στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (το κύριο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ).

Στη συνέχεια, διεξάγονται διαβουλεύσεις για να διαπιστωθεί εάν η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια μιας χώρας μέλους έχει απειληθεί. Ο Τουσκ λέει ότι αναμένει μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων.

«Δεν πρόκειται μόνο για έναν πόλεμο για τους Ουκρανούς. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση που η Ρωσία έχει κηρύξει εναντίον ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου», είπε.