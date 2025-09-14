Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

Ένα drone πετάει κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από drone, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέα επίθεση κατά ουκρανικών υποδομών. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 τέθηκαν σε αποστολή αναγνώρισης και εντόπισαν το drone κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρακολουθήθηκε μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ.

Δεν υπήρξε απειλή για τον άμαχο πληθυσμό

Όπως διευκρίνισε το Βουκουρέστι, το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Παρά ταύτα, η παρουσία του στον εθνικό εναέριο χώρο εγείρει ανησυχίες, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας με τις συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Πολωνία και ΝΑΤΟ σε συναγερμό

Παράλληλα, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία κινητοποίησαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών drones κοντά στα πολωνικά σύνορα. Η Βαρσοβία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού από τις 10 Σεπτεμβρίου, όταν περίπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στην πολωνική επικράτεια.

Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις και νέα μέτρα

Η Ρουμανία έχει δεχθεί πολλές φορές στο έδαφός της θραύσματα drones από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Τα περιστατικά εντάθηκαν ιδιαίτερα όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα.

Για τον λόγο αυτό, τον περασμένο Φεβρουάριο το ρουμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο.

