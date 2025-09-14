Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

Μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για αναχαίτιση – Σε συναγερμό Πολωνία και ΝΑΤΟ

Newsbomb

Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

Ένα drone πετάει κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από drone, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέα επίθεση κατά ουκρανικών υποδομών. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 τέθηκαν σε αποστολή αναγνώρισης και εντόπισαν το drone κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρακολουθήθηκε μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ.

Δεν υπήρξε απειλή για τον άμαχο πληθυσμό

Όπως διευκρίνισε το Βουκουρέστι, το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Παρά ταύτα, η παρουσία του στον εθνικό εναέριο χώρο εγείρει ανησυχίες, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας με τις συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Πολωνία και ΝΑΤΟ σε συναγερμό

Παράλληλα, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία κινητοποίησαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών drones κοντά στα πολωνικά σύνορα. Η Βαρσοβία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού από τις 10 Σεπτεμβρίου, όταν περίπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στην πολωνική επικράτεια.

Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις και νέα μέτρα

Η Ρουμανία έχει δεχθεί πολλές φορές στο έδαφός της θραύσματα drones από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Τα περιστατικά εντάθηκαν ιδιαίτερα όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα.

Για τον λόγο αυτό, τον περασμένο Φεβρουάριο το ρουμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: O Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!» - Το μήνυμα για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταγγελει την κράτηση αλιευτικού σκάφους απο αμερικάνο πολεμικό σκάφοςστην ΑΟΖ της

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ

23:55ΥΓΕΙΑ

Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται

23:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σπουδαίος Στίβεν Κινγκ αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες μου ταινίες»

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Κατάπιε τη δόση του πριν την κατασχέσουν οι αστυνομικοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βούτηξε στη θάλασσα μεθυσμένος και κινδύνεψε να πνιγεί

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χελωνοαγώνας δρόμου και διασκεδαστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία

22:42ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Ερντογάν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στην Κωνσταντινούπολη

22:33TRAVEL

Το Κάστρο της Μεθώνης στο Αγιάζι των αιώνων

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία – Οι ώρες των δρομολογίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

22:17LIFESTYLE

Ιστορική βραδιά για την Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο – Βίντεο

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές νεφώσεις και βροχές - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ