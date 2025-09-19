Συναγερμός στην Εσθονία: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά την Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης της Εσθονίας.

Το πρωί της Παρασκευής, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας στην περιοχή του νησιού Vaindloo και παρέμειναν στον εσθονικό εναέριο χώρο για περίπου 12 λεπτά.

Τα αεροσκάφη δεν είχαν σχέδια πτήσης και τα gps ήταν απενεργοποιημένα. Κατά τη στιγμή της παράβασης, τα αεροσκάφη δεν βρίσκονταν επίσης σε αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία με τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας της Εσθονίας,

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε προσωρινό εκπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Εσθονία για να διαμαρτυρηθεί και να παραδώσει ένα σημείωμα σχετικά με την παραβίαση των εναέριων συνόρων της Εσθονίας,

"Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που από μόνο του είναι απαράδεκτο, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι πρωτοφανώς βάναυση", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας.

"Η διαρκώς αυξανόμενη δοκιμασία των συνόρων και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης", πρόσθεσε.

Η Εσθνονία είναι η δεύτερη χώρα μετά την Πολωνία που εξέδωσε σοβαρή προειδοποίηση, γνωστοποιώντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εισήλθαν και παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Σε μήνυμά της στο Telegram, η ουκρανική Αεροπορία ανέφερε:

«Ρωσικά drones βρίσκονται πάνω από την Πολωνία και κινούνται δυτικά, προς την πόλη Ζάμοστς!».

Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα στην ανατολική Πολωνία έκλεισε λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας».

Λίγο αργότερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε πως άλλα τρία αεροδρόμια έκλεισαν.

Αυτά είναι το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.