Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Η Πολωνία κατέρριψε drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
Οι αρχές της Πολωνίας έκλεισαν προσωρινά το κύριο αεροδρόμιο Φρεντερίκ Σοπέν της Βαρσοβίας και έθεσαν την αεράμυνα της χώρας σε υψηλή επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από «μια άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από αντικείμενα τύπου drone». Το περιστατικό συνέβη καθώς ρωσικά drone εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ενός μαζικού κύματος νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών με στόχο την Ουκρανία.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι είχε ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου και είχε απογειώσει πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη σε απάντηση στην απειλή. Παράλληλα ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί «σύντομα» μιας έκτακτης συνεδρίασης του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας, παρουσία του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με όλους τους βασικούς υπουργούς και τους ηγέτες του στρατού. Σε μια ανάρτηση στο X, είπε: «Η ασφάλεια της πατρίδας μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα και απαιτεί στενή συνεργασία»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση που σχετίζεται με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου. «Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των στόχων», είπε, προσθέτοντας ότι έχει ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση.

Η στρατιωτική διοίκηση της Πολωνίας δήλωσε ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε επανειλημμένα από «αντικείμενα τύπου drone» κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης πέρα ​​από τα σύνορα στην Ουκρανία. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδίως στις περιοχές Podlaskie, Mazowieckie και Lublin που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. «Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την κατάσταση και οι υφιστάμενες δυνάμεις και μονάδες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση αντίδραση», πρόσθεσε.

Πολλαπλά ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις δήλωσε ότι πολωνικά αεροσκάφη «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον εχθρικών αντικειμένων». «Είμαστε σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε στο X. O Koσινιάκ-Κάμις, αναμένεται να συντομεύσει την επίσκεψή του στο Λονδίνο, όπου επρόκειτο να παραστεί σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Ομάδας των Πέντε Εθνών E5 - Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο - και θα επιστρέψει στην Πολωνία, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info.

Η Πολωνία έκλεισε επίσης τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου «Φρεντερίκ Σοπέν» στη Βαρσοβία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από τις πολωνικές αρχές ότι κάποιο αεροδρόμιο είχε κλείσει.

Το Αεροδρόμιο Ζέσουφ-Γιασιόνκα στη νοτιοανατολική Πολωνία, ένας κόμβος για μεταφορές επιβατών και όπλων προς την Ουκρανία, ήταν μεταξύ των αεροδρομίων που είχαν κλείσει προσωρινά, ανέφερε η FAA. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο είχε ενημερωθεί για αναφορές για ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία, μετέδωσε το CNN.

Μέχρι τα ξημερώματα, όλη η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών Βολίν και Λβιβ, που συνορεύουν με την Πολωνία, είχε τεθεί σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής για αρκετές ώρες, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, αποτελώντας απειλή για την πόλη Ζαμόσκ, αλλά στη συνέχεια αφαίρεσε αυτή τη δήλωση από την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Πράξη πολέμου»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν δήλωσε ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ένα σημάδι ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής». «Μετά τη σφαγή που συνεχίζει ο Πούτιν στην Ουκρανία, αυτές οι εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν», είπε στο X.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Ρωσία «επιτίθεται στην σύμμαχο του ΝΑΤΟ, Πολωνία» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποκαλώντας την «πράξη πολέμου». «Είμαστε ευγνώμονες στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την ταχεία αντίδρασή τους στη συνεχιζόμενη απρόκλητη επιθετικότητα του εγκληματία πολέμου Πούτιν εναντίον ελεύθερων και παραγωγικών εθνών», πρόσθεσε.

Ο Γουίλσον προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαντήσει με κυρώσεις «που θα χρεοκοπήσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή».
«Ο Πούτιν δεν αρκείται πλέον στο να χάνει απλώς στην Ουκρανία ενώ βομβαρδίζει μητέρες και μωρά, τώρα δοκιμάζει άμεσα την αποφασιστικότητά μας σε έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε.

Κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Πολωνία βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας ουκρανικός πύραυλος χτύπησε ένα χωριό στη νότια Πολωνία το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, λίγους μήνες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για πολωνικά ή συμμαχικά αμυντικά συστήματα που κατέστρεψαν drones.

Η Πολωνία δήλωσε νωρίτερα ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών ασκήσεων υπό την ηγεσία της Ρωσίας που πραγματοποιούνται στη Λευκορωσία. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, γνωστές ως ασκήσεις «Zapad», έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία.

Η Λιθουανία δήλωσε ότι οι άμυνες κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία θα ενισχυθούν λόγω των ασκήσεων.

H παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας μοιάζει με κλιμάκωση από τη Μόσχα - δοκιμάζοντας την αντίδραση της Δύσης, καθώς τα drones της δεν εισήλθαν απλώς στην Πολωνία, αλλά έφτασαν αρκετά βαθιά ώστε να κλείσει ακόμη και το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας.

Και αυτό συμβαίνει καθώς οι αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες - και πιο συχνές. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η τελευταία εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο έγινε από λάθος, λέει ο Τζιμ Τάουνσεντ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. «Ένα drone είναι λάθος, τα πολλαπλά drones δεν είναι λάθος», είπε στο Newsday του BBC.

«Χρειάζεται περισσότερος χρόνο για να καταλάβει η Πολωνία τι συνέβη και να δούμε ποιες είναι οι απόψεις της. Αλλά αυτό είναι πιθανότατα μια δοκιμασία - αυτή είναι μια δοκιμασία στην οποία το ΝΑΤΟ πρέπει να απαντήσει», προσθέτει.

Ο Tάουνσεντ λέει ότι είναι καλά νέα ότι η Πολωνία και το ΝΑΤΟ φαίνεται να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. «Τα drones εντοπίστηκαν από τα πολωνικά ραντάρ και το ΝΑΤΟ έχει κινητοποιηθεί. Τώρα η πολιτική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εγρήγορση για να βεβαιωθεί ότι η απάντηση της συμμαχίας είναι η κατάλληλη».

