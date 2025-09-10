Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας

Newsbomb

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Παράλληλα έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς «εχθρικών UAVs» σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στα δυτικά της χώρας

Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Σε μήνυμά της στο Telegram, η ουκρανική Αεροπορία ανέφερε:

«Ρωσικά drones βρίσκονται πάνω από την Πολωνία και κινούνται δυτικά, προς την πόλη Ζάμοστς!».

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροδρόμιο Ρζέσοφ στην ανατολική Πολωνία έκλεισε λόγω «απρογραμμάτιστης στρατιωτικής δραστηριότητας».

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Πάντως, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του πολωνικού στρατού ότι τα drones παρέκκλιναν της πορείας τους κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, χωρίς να στοχεύσουν πολωνικούς στόχους και χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Στόλος για τη Γάζα» καταγγέλλει νέα επίθεση με drone σε σκάφος της – Δείτε το βίντεο

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

45η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει την επιβολή από κοινού με την ΕΕ επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε Κίνα και Ινδία

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας – Έκλεισε το αεροδρόμιο Ρζέσοφ

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα

01:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα – Στην Fed το ενδιαφέρον των επενδυτών

01:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΣΑΠΠ για Χαντάβα: «Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα εκτός Νεπάλ»

01:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: Η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι υποδύονται λογιστές

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

23:40LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί ο Γιάννης Κότσιρας για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του - «Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θάσο: Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Λιμανάκι

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

23:23LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Πώς έγινε η σύλληψη του γιατρού και τι υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα

22:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Παρουσίασε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 – Πότε θα κυκλοφορήσουν

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχη για τη δολοφονία των παιδιών της: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στον γιο της από τη φυλακή

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

08:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικοί επανένωσαν ένα μικρό αγόρι με το αγαπημένο του λούτρινο ζωάκι - Είχε χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

14:02ME TO N & ME TO Σ

Oι μηχανοδηγοί ξαναφωνάζουν! Ακούει κανείς;

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ