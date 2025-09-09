Ζελένσκι: Περισσότεροι από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα

«Περισσότεροι από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε χωριό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία», όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένα στυγνό ρωσικό χτύπημα με εναέριο βόμβα στο χωριό Γιάροβα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 20 αμάχους», δήλωσε ο Ζελένσκι στο «X».

«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις», έγραψε ο ίδιος στο Χ. «Ο κόσμος δεν πρέπει να σιωπά. Ο κόσμος δεν πρέπει να μένει άπραγος. Χρειάζεται απάντηση από τις ΗΠΑ. Χρειάζεται απάντηση από την Ευρώπη. Χρειάζεται απάντηση από τη G20».

Russians kill more than 20 people in air strike on Yarova, Donetsk region - Zelenskyyhttps://t.co/FKlUuZCjyh — Interfax-Ukraine.Eng (@InterfaxUkr) September 9, 2025

Ο Ζελένσκι ανήρτησε επίσης ένα βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κατεστραμμένο φορτηγάκι που χρησιμοποιούνταν από την ουκρανική υπηρεσία ταχυδρομείων για τη διανομή συντάξεων σε αγροτικές περιοχές.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάτσκιν έκανε λόγο για «τουλάχιστον 21 νεκρούς» και για αντίστοιχο αριθμό τραυματιών.

?? dropped an air bomb on the village of Yarova, Donetsk region — right when elderly people were lining up for their pensions.



At least 21 killed, 21 wounded.

A deliberate strike on civilians.#StopRussia #WarCrimes #UkraineWar



?: Head of Donetsk local administration pic.twitter.com/RujeTeQe2K — Caritas Ukraine (@caritasukraine) September 9, 2025

«Δεν πρόκειται για στρατιωτική ενέργεια αλλά για καθαρή τρομοκρατία»,δήλωσε. «Διασώστες, γιατροί, η αστυνομία και οι τοπικές αρχές είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο», πρόσθεσε ο Φιλάτσκιν.

Το χωριό Γιάροβα απέχει λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου με τη Ρωσία. Πριν από τη αρχή του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 αριθμούσε περίπου 1.800 κατοίκους.

«Τέτοια ρωσικά πλήγματα δεν πρέπει να μένουν χωρίς την κατάλληλη απάντηση από τον κόσμο. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν ζωές αποφεύγοντας νέες ισχυρές κυρώσεις», κατέληξε ο Ζελένσκι.

