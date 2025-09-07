Ουκρανία: Συνομιλία του προέδρου Ζελένσκι με τον Εμμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αριστερά, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φθάνουν για να συμμετάσχουν σε μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

“Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση”, ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

New York Times: Η σημερινή ρωσική επίθεση κατάφερε να διαπεράσει την ισχυρότερη ζώνη αεράμυνας

Στο μεταξύ, η σημερινή επιδρομή ρωσικών drones κατάφερε να διαπεράσει την ισχυρότερη ζώνη της ουκρανικής αεράμυνας, έγραψαν οι New York Times.

Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις του δημάρχου του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, σύμφωνα με τις οποίες χτύπησαν το κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η επίθεση έπληξε την πιο «προστατευμένη περιοχή της χώρας».

«Υψωμένη σε έναν λόφο και διασχιζόμενη από καταπράσινους, πλακόστρωτους δρόμους, η κυβερνητική περιοχή του Κιέβου βρίσκεται στο κέντρο ενός δακτυλίου αεράμυνας και θεωρείται η πιο προστατευμένη περιοχή της χώρας. Το κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκεται δίπλα στο Βερχόβνα Ράντα και την κατοικία του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι», γράφει η δημοσίευση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη επίθεση στους λόφους Pechersk.

