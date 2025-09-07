Ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο: Νεκρή ηλικιωμένη και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες

Κατεστραμμένα οχήματα μπροστά από κτίριο που επλήγη από ρωσικούς πυραύλους στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με συνέπεια να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του Κιέβου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι στη συνοικία Νταρνίτσκι ένα τετραώροφο κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες από πτώση συντριμμιών drones που καταρρίφθηκαν. Η έγκυος και δύο ακόμη τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στη συνοικία Σβιατοσίνσκι συντρίμμια προκάλεσαν φωτιές σε μία 16ώροφη και δύο 9ώροφες πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις που εκτιμάται πως προήλθαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Ο στρατιωτικός διοικητής της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «εσκεμμένα πλήττει πολιτικούς στόχους».

Συναγερμός και εκρήξεις σε άλλες πόλεις

Σε όλη την Ουκρανία κηρύχθηκε συναγερμός για νέες αεροπορικές επιδρομές. Στην πόλη Κρεμεντσούκ αναφέρθηκαν δεκάδες εκρήξεις, ενώ σε περιοχές της σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Μαλέτσκι.

Η Πολωνία, σε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου, γνωστοποίησε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Επίθεση με drones στη Ζαπορίζια

Παράλληλα, η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια υποστήριξε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης εντός του πυρηνικού σταθμού της περιοχής. Το πλήγμα καταγράφηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, χωρίς όμως να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή αύξηση ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το κέντρο διαθέτει τον μοναδικό προσομοιωτή πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα στην Ευρώπη, κρίσιμο για την εκπαίδευση προσωπικού. Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο στην ήπειρο με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου. Παρότι δεν λειτουργεί κανονικά, απαιτείται συνεχής ψύξη των αντιδραστήρων.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από την επίθεση, ενώ η ουκρανική πλευρά δεν έχει σχολιάσει. Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο πυρηνικού δυστυχήματος στη Ζαπορίζια.

Επίθεση σε ρωσικό έδαφος

Στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι. Η φωτιά κατασβέστηκε «γρήγορα», σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

