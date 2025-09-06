Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: «Δρομολογούνται οι εξελίξεις για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού»

Για τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου, τη Μέση Ανατολή και τη θέση της χώρας μας στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον ραδιοφωνικό σταθμό Status.

O κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε πως «Σήμερα το πρωί, στις 7, έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η ειδική πτήση με τον Αρχιεπίσκοπο και τη συνοδεία του. Τις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά και τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου, με βάση και τη δική του καταγεγραμμένη επιθυμία».

Αμέσως μετά, μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζοντας πως «είμαστε πρωτοπόροι στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και βεβαίως, μέσω μιας πολιτικής λύσης, η ίδρυση του κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα εγγυάται και την ασφάλεια του Ισραήλ».

Εν συνεχεία, τοποθετήθηκε επί της στάσης που κράτησε η Ελλάδα στον πόλεμο στην Ουκρανία λέγοντας ότι «τάχθηκε εξαρχής υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και κατά του αναθεωρητισμού στην Ουκρανία. Έχουμε έναν επιτιθέμενο και έναν αμυνόμενο. Η στάση, την οποία όφειλε να κρατήσει η χώρα μας, ήταν αυτή ακριβώς, την οποία τήρησε. Δηλαδή, θα πρέπει να εμμείνουμε στο Διεθνές Δίκαιο, να καταγγείλουμε κάθε προσπάθεια αναθεωρητισμού, κάθε προσπάθεια αλλαγής συνόρων».

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως «η Ελλάδα στήριξε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με κάθε μέσο. Εγώ με κάθε ευκαιρία επισημαίνω ότι το έργο αυτό θα συνεχιστεί κανονικά. Είναι ένα έργο, το οποίο βεβαίως αφορά και ωφελεί κατ' εξοχήν την Κύπρο. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στήριξη εκ μέρους της Κύπρου».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η συγκυρία είναι τέτοια που το να συζητήσεις με τον Υπουργό, τον κ. Γεραπετρίτη και δημοσιογραφικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και ως πολίτης μιας χώρας, η οποία έχει ιδιαιτερότητες στην περιοχή όπου αυτή βρίσκεται, είναι μια παράμετρος που κάνει ενδιαφέρουσα κάθε συζήτηση με εκείνον. Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είναι μεγάλη μου τιμή, σχεδόν έχει γίνει θεσμός να βρίσκομαι κάθε χρόνο μαζί σας. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Εύχομαι να πάει καλά η χρονιά και ελπίζω ότι για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα μας θα είναι μία καλή χρονιά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε στο επίκεντρο, δέχεστε βολές από τα αριστερά, από τα δεξιά και από παντού. Γιατί ως καθηγητής δεν είστε ο κλασικός πολιτικός και πολλές φορές πράγματα που λέτε και με τα οποία μπορεί κάποιος να συμφωνεί, τα λέτε με έναν τρόπο ακαδημαϊκό και αυτά είναι παρεξηγήσιμα. Δηλαδή στο μυαλό μου έρχεται εκείνο που είχατε πει κάποια στιγμή - αν το είπατε ακριβώς έτσι, δεν θυμάμαι - ότι εγώ θέλω να κάνω καλό στην πατρίδα, από εκεί και πέρα, αν κάποιοι το θεωρούν μειοδοσία κάποιες επιλογές, καλά κάνουν και το θεωρούν.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Εάν είχα κάθε μέρα να λαμβάνω υπόψη τις μομφές που μου αποδίδονται, οι οποίες, εν πολλοίς, θεωρώ ότι προέρχονται από ιδιοτελή κίνητρα ή από μία υπερβάλλουσα ζέση, η οποία δεν έχει να κάνει με πατριωτική στάση, τότε είναι βέβαιο ότι θα είχα γίνει έρμαιο των συμφερόντων και των διαθέσεων του καθενός. Εγώ βρίσκομαι στη θέση αυτή για να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Δεν βρίσκομαι για να είμαι αρεστός. Αν ήθελα να γίνω αρεστός και να δημιουργήσω ένα πολιτικό κεφάλαιο, σας διαβεβαιώ ότι θα είχα επιλέξει πολύ διαφορετική διαδρομή. Θα ήμουν πολύ περισσότερο των λόγων και καθόλου της ουσίας. Εγώ θέλω φεύγοντας από τη θέση αυτή, να έχω αφήσει για την πατρίδα μου ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο νομίζω ότι την τελευταία διετία το έχουμε κατακτήσει. Θέλω οι Έλληνες να αισθάνονται ασφάλεια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε τις δυσκολότερες συνθήκες που έχει γνωρίσει ποτέ η Ευρώπη και ο κόσμος. Ασύμμετρες συνθήκες. Δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας. Ηγέτες, οι οποίοι έχουν μια τάση αυθαιρεσίας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω λίγο όμως να σταθούμε σε κάτι τελευταίο γιατί είναι πολύ επίκαιρο και μετά θα πάμε στα μεγάλα. Όχι ότι αυτό είναι μικρό, αλλά είναι επιμέρους θέμα. Πού βρισκόμαστε με τη Μονή Σινά; Τι γίνεται με τον Δαμιανό;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είχαμε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Χθες το μεσημέρι αναχώρησε από την Ελλάδα για την Αίγυπτο, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κ. Καλαντζή, για να συμβάλει στη μετακίνηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και άλλων Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονταν στη Μονή και επιθυμούσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Έπρεπε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και με τις αιγυπτιακές Αρχές και βεβαίως με τους μοναχούς, έτσι ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά. Ήταν μια υψηλής συνθετότητας άσκηση. Ευτυχώς, όλα τελείωσαν καλά. Σήμερα το πρωί, στις 7, έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση με τον Αρχιεπίσκοπο και τη συνοδεία του. Τις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά και τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου, με βάση και τη δική του καταγεγραμμένη επιθυμία. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη Μονή, η οποία αποτελεί τον μακροβιότερο εν ζωή λατρευτικό χώρο και ελπίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταλήξουμε και σε συμφωνία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Διαταράχθηκαν, ωστόσο, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Θέλω να έχουμε υπόψη μας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσεις στην επικράτεια ενός ξένου κράτους να έχεις τέτοιου τύπου παρέμβαση. Δηλαδή, η Ελλάδα θεωρείται σήμερα αυτονοήτως ότι έχει λόγο για τη Μονή Σινά και ιστορικά πράγματι έχει λόγο. Αλλά δεν είναι αυτονόητο, διότι εποφθαλμιούν τη Μονή και άλλα κράτη, και άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Οπότε η Ελλάδα έχει εδραιώσει τον ρόλο της. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Αίγυπτο. Ευελπιστώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταλήξουμε και σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της Μονής και τη διατήρηση του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στρατηγική - θα έλεγα αδελφική - σχέση με την Αίγυπτο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για να πάω σε δύο μεγάλα θέματα, το ένα αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αν και είναι πολύ συγκεχυμένα εκεί τα πράγματα ιστορικά. Θεωρώ, χωρίς να θέλω να παινευτώ, ότι έχω διαβάσει αρκετά την ιστορία της περιοχής, αλλά έχω την πεποίθηση - όχι εντύπωση - ότι στην Ελλάδα δεν την ξέρουμε. Και βγάζουμε συμπεράσματα και λειτουργούμε με έναν τρόπο σαν να είμαστε μια χώρα εχθρική - αυτό βγαίνει προς τα έξω - στο Ισραήλ. Για αυτό υπάρχουν ευθύνες. Μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει την πραγματική ιστορία, δεν ξεκίνησε τώρα η ιστορία στην περιοχή, είναι μακραίωνη. Αλλά ο κόσμος βγαίνει, βγάζει τα συνθήματα που βγάζει, παρεμβαίνει. Καλλιτέχνες, δημόσια πρόσωπα, πολιτικά σχήματα, κόμματα ενοχοποιούν στο σύνολο τον λαό του Ισραήλ. Και αυτό είναι μια εικόνα, η οποία δεν ξέρω αν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Κατ’ αρχάς να επισημάνω ότι το θέμα του αντισημιτισμού έχει τεράστια έξαρση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ερείδεται, όπως είπατε σωστά, πάνω σε πλημμελή γνώση της ιστορίας, αλλά και των πραγματικών δεδομένων. Εγώ θέλω να πω ότι η Ελλάδα διατηρεί μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όμως, την ίδια στιγμή - και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό - διατηρεί μια άριστη σχέση με όλα τα κράτη του αραβικού κόσμου. Έχουμε καταφέρει ως χώρα να μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε σε άριστη σχέση και με το Ισραήλ, αλλά και με όλες τις χώρες, οι οποίες έχουν ένα σημαντικό λόγο στην περιοχή.

Θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο να συγχέουμε τους λαούς με τις κυβερνήσεις τους. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, μια αρχή ολοκληρωτισμού. Ακόμη και αν κάποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση του Ισραήλ, το να στοχοποιεί τον λαό είναι κάτι, το οποίο είναι απαράδεκτο και θα έχει δραματικές συνέπειες.

Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να διατηρήσει μέσα σε αυτό το κλίμα μια σταθερή στάση. Και η στάση μας είναι σταθερή από την πρώτη μέρα που προέκυψε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Εμείς τασσόμαστε υπέρ του Διεθνούς Δικαίου. Άμεση απελευθέρωση των ομήρων, άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Είμαστε πρωτοπόροι στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και βεβαίως, μέσω μιας πολιτικής λύσης, η ίδρυση του κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα εγγυάται και την ασφάλεια του Ισραήλ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προσφάτως, μια σειρά από χώρες και δυνατές χώρες, σημαντικές χώρες, έθεσαν ζήτημα αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση, είμαστε υπέρ, είμαστε κατά;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η θέση μας είναι διαυγής. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ίδρυσης του κράτους της Παλαιστίνης. Το ερώτημα δεν είναι εάν θα αναγνωρίσουμε, αλλά πότε θα αναγνωρίσουμε και με ποιο τρόπο. Για εμάς είναι σημαντικό η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης να γίνει μέσω διεθνών οργανισμών, μέσω της πολιτικής διαδικασίας. Ξέρετε, η μονομερής αναγνώριση δεν συμβάλλει και δεν έχει συμβάλει μέχρι στιγμής. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι στην άμεση διακοπή εχθροπραξιών. Να μπορούμε, η ανθρωπιστική καταστροφή, η οποία πράγματι συντελείται στη Γάζα, να σταματήσει. Εμείς έχουμε αναλάβει μια σειρά από δράσεις ανθρωπιστικές. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες, που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην αναγνώριση της Παλαιστινιακής Αρχής ως μόνου θεσμικού συνομιλητή του παλαιστινιακού λαού. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να έχουν λόγο οι Παλαιστίνιοι. Το κράτος της Παλαιστίνης θα έρθει υπό τις εγγυήσεις που πρέπει να έρθει και υπό τη σκέπη των διεθνών οργανισμών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ουκρανία. Κατηγορείται η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά, Υπουργός είστε, ότι γενικότερα η στάση της χώρας μας ήταν αφενός μεν μονομερής και τελικώς δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Μάλιστα ήρθε ο Donald Trump, άδειασε όλη την Ευρώπη, πήρε πρωτοβουλίες και εμείς τώρα ως χώρα είμαστε σε ένα άρμα ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες μοιάζουν να είναι αμήχανες, αδύναμες να δώσουν «παρών» ισχυρό στη διένεξη αυτή, που είναι η εισβολή μιας χώρας σε έδαφος άλλης.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Αυτή η ρηχή προσέγγιση, η οποία γίνεται - και κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί μου δίνετε την αφορμή να μπορέσω να τοποθετηθώ πάνω στο ζήτημα αυτό. Πρόκειται για μία εξαιρετικά απλοϊκή ανάγνωση σύνθετων γεωπολιτικών φαινομένων. Και δυστυχώς, όταν η αντιπολίτευση έρχεται με ιδιαίτερη ζέση να πει ότι έχουμε προσδεθεί στο άρμα της Ευρώπης ή ότι έχουμε ενισχύσει δυσανάλογα την Ουκρανία, δυστυχώς κάνει τεράστια ζημιά στην εθνική μας πολιτική. Και θα εξηγήσω αμέσως τον λόγο.

Η Ελλάδα τάχθηκε εξαρχής υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και κατά του αναθεωρητισμού στην Ουκρανία. Έχουμε έναν επιτιθέμενο και έναν αμυνόμενο. Η στάση, την οποία όφειλε να κρατήσει η χώρα μας, ήταν αυτή ακριβώς, την οποία τήρησε. Δηλαδή, θα πρέπει να εμμείνουμε στο Διεθνές Δίκαιο, να καταγγείλουμε κάθε προσπάθεια αναθεωρητισμού, κάθε προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Φανταστείτε, σήμερα εκείνοι, οι οποίοι ξιφουλκούν υπέρ του ότι θα πρέπει να πάρουμε μία θέση πιο ισορροπιστική, πιο συναλλακτική, τι θα έχουν να πουν εάν έρθουν τα κρίσιμα ζητήματα που για εμάς είναι εθνικού χαρακτήρα, όπως είναι η Κύπρος, οι θαλάσσιες ζώνες μας, η θέση μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα ας καταλάβουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο και η καταγγελία του αναθεωρητισμού δεν είναι μία άσκηση, η οποία μπορεί να γίνει κατ’ επιλογήν. Δεν είναι μία άσκηση επιλεκτική. Είναι μία άσκηση καθολική. Είτε είσαι με το Διεθνές Δίκαιο και κατά του αναθεωρητισμού, είτε χάνεις κάθε έννομο συμφέρον να μπορείς να το επικαλεστείς όταν εσύ βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση. Η στάση, η οποία μας θέλει σήμερα να ισορροπούμε σε πολλαπλές βάρκες, να έχουμε μία επιλεκτική στάση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο, να προσπαθούμε ταυτοχρόνως να τα έχουμε καλά με όλους, είναι μία στάση, η οποία όχι απλώς είναι επιζήμια, αλλά είναι καταστροφική για τη χώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό, Υπουργέ, δεν έρχεται σε αντίφαση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τους Εβραίους και τους Παλαιστινίους; Και εκεί δεν έχουμε τώρα επιχειρήσεις σε έδαφος παλαιστινιακό ξεκάθαρα; Δεν είναι κάτι ανάλογο;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Με κάθε σεβασμό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ανάλογο, διότι εδώ είχαμε μία επιθετική ενέργεια εκ μέρους της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως είχαμε και μια τρομοκρατική ενέργεια, η οποία συντελέστηκε μέσα στο κράτος του Ισραήλ, όπως γνωρίζουμε, με εκατοντάδες θύματα. Άρα, αυτή τη στιγμή το να ταυτίζουμε τις περιπτώσεις δεν είναι κατά τη γνώμη μου ακριβές. Εμείς εκείνο, στο οποίο πρέπει να εμμένουμε πάντοτε είναι η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Το Διεθνές Δίκαιο τι επιβάλλει και στις δύο περιπτώσεις; Πρώτον, ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δεύτερον, να μην υπάρξει καμία αλλαγή συνόρων. Τρίτον, να εφαρμοστούν τα Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ειδικά για το θέμα της Παλαιστίνης αναφέρει ρητώς το ζήτημα των δυο κρατών, καταγγέλλει την τρομοκρατική επίθεση, ζητεί την απελευθέρωση των ομήρων. Άρα εμείς θα βρισκόμαστε πάντοτε στη σωστή γραμμή. Ναι, ανέκαθεν η Ελλάδα διατηρεί σχέσεις, οι οποίες είναι αγαστές με όλον τον αραβικό κόσμο και ιδιαιτέρως με τους Παλαιστινίους. Θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Εμείς θα αναλαμβάνουμε όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες και εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν είναι δύο ίδια πράγματα. Ερώτημα, το οποίο μπορεί να έρχεται από οποιονδήποτε πολίτη. Το γεγονός ότι έχουμε χαλάσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν είναι ένα μεγάλο ζήτημα;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Κατ’ αρχάς να επισημάνω ότι η στάση έναντι της Ρωσίας δεν είναι μια στάση ελληνική, είναι μια στάση ευρωπαϊκή. Είμαστε από τις χώρες εκείνες, οι οποίες πράγματι έχουμε παραδοσιακούς δεσμούς με τη Ρωσία. Και η επιθυμία μας είναι όταν αποκατασταθεί η διεθνής τάξη, η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, βεβαίως και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία.

Από εκεί και πέρα, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε μια σαφή στάση. Είμαστε με τον επιτιθέμενο ή με τον αμυνόμενο, είμαστε με το Διεθνές Δίκαιο ή με τον αναθεωρητισμό; Η στάση, η οποία είναι ισορροπιστική, αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί στην πραγματικότητα για την Ελλάδα με μια σοβαρότατη απώλεια διπλωματικού κεφαλαίου. Εγώ γνωρίζετε ότι είμαι από τους θεράποντες του Διεθνούς Δικαίου. Το στηρίζω, πάντοτε το στήριζα. Και η δικιά μου πολιτική δεν θα εξαντληθεί ποτέ στο να επισημαίνει την ανάγκη του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση μεταβατική. Βλέπουμε μία υποχώρηση διεθνών οργανισμών, την ανάληψη πρωτοβουλιών, ιδίως μεταξύ των ισχυρών κρατών. Για εμάς, το να μπορούμε να έχουμε λόγο στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, εμμένοντας στις διεθνείς συνθήκες, οι οποίες άλλωστε αποτελούν και τη βάση της ύπαρξης της δικιάς μας, είναι κάτι, το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να αναιρέσουμε. Όσοι με εύκολα λόγια, με ελάχιστη γνώση και με κορώνες πατριωτισμού βγαίνουν για να πουν όσα λένε, είναι απλά επικίνδυνοι για τη χώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Καλώδιο. Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια εκτενή αναφορά στις δυσκολίες, δυσχέρειες, οι οποίες προέκυψαν. Και θα ήθελα να ακούσω από τον Υπουργό αν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα ή αν θεωρείτε ότι το έργο θα γίνει κανονικά.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Όπως πάντοτε, θα είμαι σαφής. Η Ελλάδα στήριξε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με κάθε μέσο. Εγώ με κάθε ευκαιρία επισημαίνω ότι το έργο αυτό θα συνεχιστεί κανονικά. Είναι ένα έργο, το οποίο βεβαίως αφορά και ωφελεί κατ' εξοχήν την Κύπρο. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στήριξη εκ μέρους της Κύπρου. Τις τελευταίες ημέρες προέκυψαν πράγματι ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τη στάση αυτή. Ευελπιστώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία ετέθησαν σε σχέση με τις μελέτες βιωσιμότητας ή άλλα θέματα, θα ξεπεραστούν.

Η θέση της χώρας μας είναι πάρα πολύ σαφής. Το έργο είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την Κύπρο κατ’ εξοχήν, αλλά και για την Ελλάδα. Θα συνεχιστεί κανονικά όταν ξεπεραστούν τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά το γεωστρατηγικό κίνδυνο που φέρεται να υπάρχει. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει εφόσον λυθούν τα ζητήματα αυτά έναντι οποιουδήποτε τρίτου και ειδικά της Τουρκίας. Για μας νομίζω είναι απτό το ότι δεν υποχωρούμε. Αν είχαμε τέτοιου τύπου επιφυλάξεις και δεύτερες σκέψεις, δεν θα προχωρούσαμε ούτε στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ούτε στα θαλάσσια πάρκα, ούτε στην προκήρυξη των θαλασσίων οικοπέδων. Είμαι σαφής ότι το έργο, ανεξαρτήτως της γκρίνιας που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε, θα προχωρήσει, όταν βεβαίως έχουμε μία σαφή τοποθέτηση, η οποία θα ξεπερνάει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη συνέχιση του έργου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και ένα τελευταίο εντελώς θεωρητικό ερώτημα. Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα βρήκαν κοινό τόπο και στα εξωτερικά μας θέματα; Το βλέπετε έτσι; Γιατί αυτό που ο πολίτης αντιλαμβάνεται είναι ότι ψάχνουμε πάντα θέματα που μας διχάζουν και δεν βρίσκουμε εκείνα που μας ενώνουν για να κάνουμε δύο βήματα μπροστά. Εμένα αυτή η εικόνα και για τα μεγάλα θέματα και για τα μικρότερα θέματα.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται η εξωτερική πολιτική ως forum πολιτικής αντιπαλότητας, η οποία υπερβαίνει κατά την άποψή μου τα όρια. Δεν λέω ότι θα πρέπει η εξωτερική πολιτική να είναι εκτός της πολιτικής συζήτησης ή εκτός της πολιτικής κριτικής. Το εντελώς αντίθετο. Βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχει κριτική, όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτού του τύπου ο πολιτικός μηδενισμός στα πράγματα, διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι απολύτως αντικειμενικά.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά την τελευταία διετία ανέλαβε πρωτοβουλίες για την έμπρακτη κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όπως δεν είχε γίνει ποτέ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι συμπαραγωγός της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα σήμερα έχει συμμαχίες περιφερειακές και διεθνείς που δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο διεθνές αποτύπωμα. Καλό είναι να μην το ψαλιδίζουμε μόνο και μόνο για να έχουμε συγκυριακά πολιτικά οφέλη. Και ξέρετε, επειδή ξεκινήσαμε τη συζήτηση ότι δέχομαι κριτική και από τα δεξιά και από τα αριστερά, εγώ έχω να πω το εξής απλό, ότι η κριτική, η οποία προέρχεται από όλα τα μέρη είναι ευπρόσδεκτη. Πάνω όμως και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τα πολιτικά κόμματα υπάρχει η πατρίδα μας. Και η πατρίδα θα πρέπει να μείνει σε μία τροχιά σταθερότητας. Θα πρέπει να μείνει με το δικό της διπλωματικό κεφάλαιο.

Εγώ για όσο χρόνο παραμένω στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα βρίσκομαι αποκλειστικά και μόνο για την υπηρεσία της πατρίδας μου. Δεν έχω άλλη φιλοδοξία, όπως γνωρίζετε. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου και είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε χαλεπούς καιρούς η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ισχυρή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε έναν πολίτη, ο οποίος θα ερχόταν τώρα ακούγοντάς σας και να σας πει καλά, εμείς που λέμε ότι έχουμε θέματα οικονομικά, προβλήματα, όπως και πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ανάγκη να αποφασίσετε να δώσουμε αυτό τον πακτωλό των ευρώ για την άμυνα;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο δικό μας ζήτημα. Αυτή τη στιγμή όλη η υφήλιος κινείται στο πνεύμα της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της κάθε χώρας. Και είναι και ένα ζήτημα που πλέον είναι ευρωπαϊκό.

Για την Ελλάδα πάντοτε η ενίσχυση της άμυνας ήταν ένα γεωπολιτικό, στρατηγικό ζήτημα. Η γεωγραφία μας δεν αλλάζει. Η γεωγραφία μας μάς θέτει σε μία γειτονιά του κόσμου, η οποία εξ ορισμού έχει πολύ μεγάλους κινδύνους. Δυστυχώς τη δεκαετία της κρίσης υποβαθμίστηκε, να είμαι σαφής, η δυνατότητα, την οποία είχαμε να επενδύουμε πάνω στην εθνική μας άμυνα. Αυτό το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε - αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στη δεκαετία της κρίσης - με σύνεση. Θέλω να πω ότι αντιθέτως με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας γίνεται χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τον ενάρετο δημοσιονομικό κύκλο που έχουμε. Για εμάς υπάρχει ένα και μόνο κίνητρο, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την τροχιά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, χωρίς ποτέ να διακινδυνεύσουμε να βρεθούμε πάλι στη μέγγενη των μνημονίων, στη μέγγενη του χρέους, στη μέγγενη της πιθανής χρεοκοπίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΣ: Μάλιστα. Κύριε Γεραπετρίτη, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα για ακόμη μια φορά όλα όσα είπαμε. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας, γιατί αυτό έχει σημασία.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Να έχουμε μια καλή και παραγωγική χρονιά. Εύχομαι και για εσάς και τους ακροατές σας, για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα. Και του χρόνου να είμαστε εδώ ακόμη πιο ισχυροί, με σθένος, με σθένος και δύναμη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν δεν κάνετε εκλογές νωρίτερα, εδώ θα είμαστε. Αν κάνετε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Να έχω άλλον Υπουργό, τον κύριο Κοτζιά. Ξέρω εγώ.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Πάντοτε υπάρχει ένας δυναμικός χαρακτήρας στα ζητήματα αυτά τα πολιτικά. Εγώ εκείνο, το οποίο θέλω να πω, είναι ότι πόσο σημαντικό είναι σήμερα που υπάρχει μία τέτοια ρευστότητα στο παγκόσμιο σκηνικό, η Ελλάδα να πορεύεται με ασφάλεια και σταθερότητα. Και τη σταθερότητα αυτήν την εγγυάται η παρούσα κυβέρνηση, η οποία έχει δείξει τι σημαίνει να έχεις πράγματι κύρος στη διεθνή αρένα.

