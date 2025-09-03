Μονή Σινά: Πώς η κρίση εξελίσσεται σε διπλωματικό αγκάθι για τις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

Η παρατεταμένη κρίση στη Μονή Σινά έχει μετατραπεί σε σημείο τριβής για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις με προεκτάσεις που υπερβαίνουν το εσωτερικό της εκκλησιαστικής ζωής. Η αναταραχή που εξελίσσεται στο μοναστικό ίδρυμα μπορεί να αφορά το κανονικό του καθεστώς, την περιουσία του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, τείνει να επηρεάσει επί τα χείρω τη διπλωματική ισορροπία ανάμεσα στην Αθήνα και το Κάιρο.

Η ενόχληση της Αιγύπτου

Η αιγυπτιακή πλευρά παρακολουθεί με ανησυχία τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που καταγράφονται στο Σινά με τις πληροφορίες από το Κάιρο να αναφέρουν ότι η αστάθεια αυτή δημιουργεί κλίμα δυσπιστίας για την ικανότητα της Ελλάδας να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία ενός θεσμού που λειτουργεί σε αιγυπτιακό έδαφος, αλλά με διαχρονική σύνδεση με την ελληνική πολιτεία. Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι η εικόνα ασυνεννοησίας εκθέτει και τις δύο πλευρές σε διεθνές επίπεδο.

Η πίεση προς την Αθήνα

Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται αντιμέτωπη με την ανάγκη πιο ενεργού διαχείρισης. Η μέχρι τώρα στάση επιφυλακτικότητας έχει αφήσει κενό, το οποίο αξιολογείται αρνητικά από την αιγυπτιακή ηγεσία ειδικά μετά την αναφορά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή στα εκκλησιαστικά τα οποία θα πρέπει να επιλύει η εκκλησία». Η Αθήνα ωστόσο, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ενότητα ενός θεσμού που συνδέεται με την ιστορική της παρουσία στη Μέση Ανατολή και αποτελεί κρίκο στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις.

Διεθνείς προεκτάσεις

Η κρίση δεν περιορίζεται στο διμερές πλαίσιο από τη στιγμή που εκκλησιαστικά κέντρα της Ορθοδοξίας επιχειρούν να παρέμβουν και διεθνείς παρατηρητές σημειώνουν με ανησυχία τη διάσταση που έχει λάβει η υπόθεση. Η συνοχή της μοναστικής κοινότητας στο Σινά αποτελεί, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, ζήτημα κύρους για την Ελλάδα, σε ένα πεδίο όπου επιδιώκει να παρουσιάζεται ως εγγυητής σταθερότητας.

Ο παράγοντας Δαμιανός

Ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού βρίσκεται στο επίκεντρο με τη στάση του έχει οξύνει το αδιέξοδο, ενισχύοντας την αίσθηση στασιμότητας. Για την Αθήνα, η διαχείριση του προσώπου του ηγουμένου αποτελεί κρίσιμο σημείο, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα κριθεί αν η Μονή θα διατηρήσει το κύρος της ή αν θα παραμείνει βυθισμένη σε κρίση.

Διπλωματικό τεστ

Η υπόθεση της Μονής Σινά εξελίσσεται σε δοκιμασία για την ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία. Σε μια περίοδο που οι δύο χώρες έχουν επενδύσει σε στρατηγική σχέση με άξονα την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή ασφάλεια, η εικόνα διάλυσης σε έναν ιστορικό εκκλησιαστικό θεσμό εκτιμάται ότι λειτουργεί ως εμπόδιο. Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης γίνεται ολοένα πιο πιεστική, καθώς η Αίγυπτος δείχνει αποφασισμένη να ζητήσει πιο καθαρή στάση από την ελληνική πλευρά.

Διαβάστε επίσης