Η σημασία της παρουσίας αιγυπτιακής αστυνομίας

Γιώργος Νόκος

Σε οριακό σημείο η Μονή Σινά – Άκαρπες οι συνομιλίες για εξεύρεση λύσης
Η Μονή Σινά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις της νεότερης ιστορίας της μετά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία που είχε διαμορφωθεί με βασικό επιχείρημα να είναι, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους ο περιορισμός της αυτονομία της Μονής.

Οι αναφορές για παρουσία της αιγυπτιακής αστυνομίας έξω από το μοναστήρι δείχνει ότι η ένταση έχει λάβει διαστάσεις που ξεπερνούν το πλαίσιο μιας εσωτερικής εκκλησιαστικής διαφοράς. Η Αίγυπτος, στην επικράτεια της οποίας βρίσκεται η ιστορική Μονή, παρακολουθεί με προσοχή και επιδιώκει να αποτρέψει τυχόν επεισόδια ή παραβίαση της τάξης. Το γεγονός αυτό προσδίδει σαφή πολιτικοδιπλωματική διάσταση σε μια υπόθεση που το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιδίωκε να εμφανίζει ως «κανονικό ζήτημα».

Οι πληροφορίες των τελευταίων δύο ημερών κάνουν λόγο για μαραθώνιες συνομιλίες με έντονο παρασκήνιο και παρεμβάσεις, που δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα.

Η στάση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα για τις πραγματικές του επιδιώξεις και αυτό γιατί όπως ανέφερε πρόσωπο με γνώση των γεγονότων, αντί να σεβαστεί το ιστορικό και κανονικό καθεστώς της Μονής, επέλεξε να δημιουργήσει συνθήκες σύγκρουσης.

Η υπόθεση της Μονής Σινά δεν αφορά μόνο το εσωτερικό της μοναστικής κοινότητας. Αποτελεί πλέον ζήτημα εκκλησιαστικής διπλωματίας με διεθνές ενδιαφέρον, αφού αγγίζει την ισορροπία ανάμεσα σε ιστορικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και σε αξιώσεις που επιχειρούν να ανατρέψουν το υφιστάμενο καθεστώς. Τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση καταδεικνύει η παρουσία στο Σινά του πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζή.

