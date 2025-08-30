Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε τους «πραξικοπηματίες» - Αναγνώριση από το Φανάρι

Στη διαγραφή των 11 στασιαστών μοναχών της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε τους συγκεκριμένους μοναχούς από το μοναχολόγιο της Μονής πράγμα το οποίο σημαίνει πρακτικά πως έχοντας λήξει και η VISA κάποιων εξ αυτών, η οποία ήταν ταξιδιωτική, θα πρέπει να απελαθούν από τις αιγυπτιακές αρχές. Ωστόσο οι στασιαστές μοναχοί συνεχίζουν να μην του δίνουν τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για εκείνον, μιας και περιλαμβάνουν και φάρμακα κρίσιμα για την υγεία του.

Αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο χθες ήρθε και η στήριξη του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κόντρα στα σενάρια που ήθελαν να.... ανακατεύεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Η Μονή Σινά δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αλλά είναι αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία, αν και ο ηγούμενος της μονής (Αρχιεπίσκοπος Σινά) χειροτονείται από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και μνημονεύει κατά τη λειτουργία.

Χθες, λοιπόν, μετά από απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρεται ρητώς και κατηγορηματικώς: επί τη αναγνώσει γράμματος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού, εξεφράσθη η συμπαράστασις προς αυτόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον θεωρεί αυτόν νόμιμον και κανονικόν Αρχιεπίσκοπον και Ηγούμενον, ενώ εξακολουθεί να αναγνωρίζη το από αιώνων καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά

