Βαρθολομαίος για Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό: Είναι ο νόμιμος Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Newsbomb

Βαρθολομαίος για Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό: Είναι ο νόμιμος Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αμέριστη στήριξή της προς τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό, τον οποίο το Πατριαρχείο αναγνωρίζει ως νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά εκφράζει η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η Ιερά Σύνοδοςσημειώνει μάλιστα ότι η θέση της αυτή υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση του Πατριαρχείου στο καθεστώς που ισχύει εδώ και αιώνες για το ιστορικό μοναστήρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου:

Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,
β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,
γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,
δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορηματικό «όχι» Ζελένσκι στη ζώνη ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να «υπηρετήσει τη θητεία του έως το τέλος»

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

21:05ΚΟΣΜΟΣ

FT: Πρόταση «βόμβα» Τραμπ - Ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 48χρονος άνδρας

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 67χρονος σκοτώθηκε από επιδρομή πιθήκων

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον ενάεριο χώρο της Τουρκίας τα ισραηλινά αεροσκάφη, παρά τους ισχυρισμούς Φιντάν

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από τη μαζική ρωσική επίθεση της Πέμπτης

20:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο δημοτικός υπάλληλος για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Το «φάντασμα» της ελληνικής κρίσης χρέους στοιχειώνει τη Γαλλία

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

20:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Εσθονία – Λετονία 70-72: Ο Πορζίνγκις «υπέγραψε» το ντέρμπι της Βαλτικής

20:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό: Είναι ο νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Δυσοίωνη πρόβλεψη Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του - Βίντεο-ντοκουμέντο

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 67χρονος σκοτώθηκε από επιδρομή πιθήκων

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του - Βίντεο-ντοκουμέντο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ