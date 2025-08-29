Δοκιμασία για την κυβέρνηση στη Μονή Σίνα – Οι ισορροπίες με την Αίγυπτο και οι διεθνείς πιέσεις

Πώς η διατήρηση των καλών σχέσεων με το Κάιρο περνούν από τη Μονή του Σινά

Γιώργος Νόκος

Η 

4'
Η υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά έχει εξελιχθεί εδώ και εβδομάδες σε μια δύσκολη εξίσωση για την ελληνική κυβέρνηση με την δυσκολία όσο περνάει ο καιρός να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Η ένταση στη Μονή και η αμφισβήτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού δεν αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική τάξη μιας αυτοκέφαλης μοναστικής κοινότητας καθώς «αγγίζουν» τις σχέσεις με το αιγυπτιακό κράτος, τη δικαστική ρύθμιση για το ιδιοκτησιακό, αλλά και τις ισορροπίες με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, μέσα σε ένα κλίμα ανησυχίας για ξένη εκκλησιαστική παρέμβαση σε κανονικά όρια.

Δεν χαρακτηρίζεται τυχαίο άλλωστε, από έμπειρους παρατηρητές, το γεγονός ότι οι ταραχές με τους στασιαστές μονάχους ξέσπασαν λίγο πριν ψηφιστεί από την Βουλή η αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην εκπροσώπηση της Μονής στην Ελλάδα.

Οι στασιαστές και η αμφισβήτηση του Αρχιεπισκόπου

Η αντιπαράθεση που ξέσπασε με την ομάδα των 12 μοναχών έφερε στην επιφάνεια βαθύτερα ρήγματα. Η δημόσια καταγγελία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού ότι κινδυνεύει η ζωή του και η εκδίωξη των αντικαθεστωτικών από τη Μονή δείχνουν το βάθος της κρίσης. Η επίμονη αμφισβήτηση του προσώπου του, με αναφορές σε αποφάσεις παύσης που δεν έχουν κανονική ισχύ, δημιουργεί, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, εκκρεμότητες που δεν περιορίζονται στο εσωτερικό της αδελφότητας. Η χρονική στιγμή, με τις διαπραγματεύσεις για το ιδιοκτησιακό σε εξέλιξη, καθιστά την αμφισβήτηση του Αρχιεπισκόπου ακόμη πιο εκρηκτική.

Εκείνο το οποίο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές είναι το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι ο μοναδικός που διαθέτει αιγυπτιακή υπηκοότητα με αποτέλεσμα να είναι ο μοναδικός που μπορεί να υπογράψει μία συμφωνία για το μέλλον της Μονής.

Η δικαστική απόφαση και το ιδιοκτησιακό

Η απόφαση του εφετείου της Ισμαηλίας για την ένταξη των εκτάσεων της Μονής στο νέο αιγυπτιακό κτηματολόγιο αποτέλεσε θρυαλλίδα εξελίξεων.

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι αναγνωρίζει την ιστορική αυτονομία της Μονής και τα δικαιώματά της, ωστόσο διατηρεί τον έλεγχο της γης στο πλαίσιο της κρατικής κυριότητας και των σχεδίων για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των γύρω περιοχών.

Η Αθήνα εξασφάλισε διαβεβαιώσεις ότι η πνευματική και διοικητική ιδιοτυπία της Μονής θα προστατευθεί, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές και η οποιαδήποτε εσωτερική αναταραχή προσφέρει έδαφος για ερμηνείες που περιπλέκουν την υπογραφή μίας οριστικής συμφωνίας.

Οι σχέσεις με το αιγυπτιακό κράτος

Η παρουσία της αιγυπτιακής αστυνομίας στα γεγονότα των τελευταίων 24ώρων καταγράφει την ενεργό συμμετοχή του Καΐρου στη διαχείριση της κρίσης. Η Αίγυπτος επιδιώκει να εμφανιστεί ως εγγυητής της τάξης και του σεβασμού της Μονής, την ίδια στιγμή που θέλει να προχωρήσει απρόσκοπτα το κτηματολόγιο. Για την ελληνική κυβέρνηση, η σταθερότητα στο Σινά συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της στρατηγικής σχέσης με την Αίγυπτο. Κάθε νέα εστία έντασης θέτει σε δοκιμασία την ισορροπία που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι σχέσεις με τις άλλες Εκκλησίες

Ιδιαίτερα θολό παραμένει το τοπίο γύρω από τον ρόλο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη διαχείριση της κρίσης με τους στασιαστές μοναχούς να απευθύνονται με επιστολή στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον ίδιο να στέλνει αντιπροσωπεία στο Σινά. Η αδυναμία άμεσης και καθαρής τοποθέτησης δημιουργεί απορίες για τις πραγματικές προθέσεις. Παράλληλα, στον εκκλησιαστικό χώρο εντείνονται οι ανησυχίες για προσπάθεια ξένης Ορθόδοξης Εκκλησίας να επηρεάσει. Το Σινά αντιμετωπίζεται ως επόμενος στόχος μιας στρατηγικής κανονικής εισπήδησης που θα μπορούσε να ανατρέψει ισορροπίες αιώνων.

Το διακύβευμα της κυβέρνησης

Για την Αθήνα η διαχείριση της κρίσης απαιτεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συνδυασμό ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας. Η κυβέρνηση Με τις κινήσεις της έχει δείξει την στήριξη της στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, προστατεύοντας με κάθε τρόπο την αυτονομία της Μονής προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσει ότι η απόφαση του εφετείου δεν θα γίνει αφετηρία για περιορισμό της παρουσίας της Ορθοδοξίας στο Σινά.

