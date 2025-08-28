Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Επιστολή Αρχιεπισκόπου στον Σίσι, τι συμβαίνει με τους μοναχούς

Συνεχίζεται και σήμερα η κρίση στην Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά με την ομάδα των μοναχών που έχει επιχειρήσει να καθαιρέσει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να παραμένει εκτός των τειχών του μοναστηριού.

Χθες ο Νομικός Σύμβουλος της Μονής κ. Χρήστος Κομπιλίρης ανέλυσε τα δεδομένα στο Newsbomb μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις και έκανε έκκληση για βοήθεια τόσο από την ελληνική όσο και από την αιγυπτιακή κυβέρνηση καθώς όπως ο ίδιος ο κ. Δαμιανός κατήγγειλε «απειλείται η ζωή του».

Σήμερα ο κ. Κομπιλίρης μίλησε και στο OPEN για όσα συμβαίνουν:

«Τις τελευταίες μέρες η συζήτηση έχει στραφεί στο ότι πρόκειται για ενδοεκκλησιαστική κρίση. Αλλά η Μονή Σινά είναι πανορθόδοξο θέμα και θέμα μεταξύ δύο χωρών, πέραν από ενδοεκκλησιαστική κρίση. Πρέπει να προστατευτούν οι διμερείς σχέσεις. Υπάρχει ένα γεωπολιτικό παιχνίδι.

Έρχεται μια ομάδα μοναχών στο πιο σημαντικό σημείο της διαπραγμάτευσης για τη Μονή, έρχονται λοιπόν 26 Αυγούστου, και πριν εξέφρασαν συσσωρευμένα παράπονα, και λένε ότι δεν είχαν ενημερωθεί, ενώ είχαν ενημερωθεί από μένα και υπάρχουν ηχογραφημένα πρακτικά. Πήγαμε στη Μονή, εγώ με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, απείλησαν τον Αρχιεπίσκοπο, μεταξύ αυτών και ο πατέρας Συμεών που μένει στην Αθήνα και είναι με τουριστική βίζα στην Αίγυπτο. Θέλουν να υπονομεύσουν την εθνική προσπάθεια.

Στο βίντεο βλέπω ρασοφόρους, αλλά πριν φτάσουμε στο βίντεο έχουν προηγηθεί απειλές πριν από 20 μέρες. Απειλούσαν την ζωή του, σε μια ανάλογη μάζωξη είχε πάθει εγκεφαλικό, τους έλεγα να του μιλήσουν με ηρεμία μην πάθει τίποτα, είναι άνθρωπος με προβλήματα υγείας. Έκαναν στο πλαίσιο φατρίας και παρασυναγωγής εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Αρνούμαι να δεχτώ ότι εργαλειοποιούνται από αντεθνικά κέντρα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι όλοι οι μοναχοί έχουν εξέλθει ειρηνικά, αλλιώς θα υπήρχαν φωτογραφίες. Ο πατέρας Μιχαήλ εκ των μοναχών που είναι έξω είπε ότι δεν υπήρχε βίντεο. Στο βίντεο εγώ διακρίνω ρασοφόρους. Ο πατέρας Αλέξιος στο βίντεο δεν λέει ‘μη με χτυπάτε’, λέει ‘αφήστε με’»

Για την καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου είπε ότι είναι «γελοία» και τόνισε: «Στο πλαίσιο του πραξικοπήματος έστειλαν έγγραφα παντού, στην Αρχαιολογία, στην τράπεζα, δεν τους αναγνώρισαν, ποιος είναι λοιπόν ο παράνομος;»

Για την εικόνα που επικρατεί στο Μονή τώρα ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντική μέρα γιατί είναι με το παλαιό ημερολόγιο η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όσο γνωρίζω η αστυνομία βρίσκεται εκτός των τειχών σε απόσταση και διακριτικά. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να εφαρμοστεί ο νόμος και η τάξη. Αυτή τη στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος ζητάει να εφαρμοστεί ο νόμος και δεν εφαρμόζεται. Είναι ο μοναδικός Αιγύπτιος πολίτης»

«Εμφανίζουν υπογραφές μοναχών που είναι εκτός Αιγύπτου, κανονικά πρόκειται για 8 άτομα», κατέληξε.

«Θα μείνουμε έξω από τη Μονή μέχρι θανάτου», λένε οι αντιδρώντες μοναχοί

Στη συνέχεια στην ίδια εκπομπή του OPEN, μίλησε ο πατήρ Νύμφων από τους αντιδρώντες μοναχούς και ανέφερε:

«Είμαστε έξω από Μονή, πάντα υπάρχει αστυνομία, περιφρουρεί το χώρο γιατί είναι και παγκόσμιο προσκύνημα. Αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο όχι μόνο για μοναχούς αλλα΄για Χριστιανούς. Ήρθε ο έκπτωτος, ακούσαμε τη φασαρία, βλέπω να περνάνε μπράβοι με τον πατέρα Ακάκιο να δείχνει τα κελιά. Χτύπησαν την πόρτα του πατρός Αλεξίου, έσπασαν την πόρτα και τον έσερναν. Το βίντεο το τράβηξα και το έστειλα εγώ. Και το παρουσίασαν αλλοιωμένο. Ήρθαν μετά σε μένα, καθόμουν στο μπαλκονάκι και τράβαγα βίντεο κα μου ζήτησαν να βγω από το μοναστήρι. Μου πήραν το κινητό, έσβησαν το βίντεο και με τράβηξαν και οι δέκα μαζί και στη συνέχεια πήγαν σε άλλους πατέρες. Χτύπαγαν την πόρτα και αν δεν άνοιγαν έσπαγαν την πόρτα. Σε κάποιον πήγαν να του πάρουν και τα χρήματα.

Θα μείνουμε έξω από τη Μονή μέχρι θανάτου. Εμείς ήρθαμε εδώ, αφήσαμε την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας για να υπερασπίσουμε αυτόν τον τόπο, η αιγυπτιακή κυβέρνηση μας αγάπησε και μας στήριξε και είναι η μόνη. Απευθυνθήκαμε στον Έλληνα πρέσβη και μας απάντησε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κανονίσει τον επαναπατρισμό μας. Υπάρχει έγγραφο που υπογράφουμε 12 πατέρες και στείλαμε και εξώδικο και ζητήσαμε ενημέρωση για το νομοσχέδιο, και είπαμε ότι για να περάσει πρέπει να έχει την έγκριση της Μονής. Μέσα στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν κανονισμοί της Μονής που δεν έχουν εγκριθεί από τη Μονή. Είναι σαν να ψηφίσει η ελληνική κυβέρνηση να ψηφίσει Σύνταγμα που να μην το ξέρουν ούτε οι βουλευτές. Η αιγυπτιακή αστυνομία δεν έχει πάρει ούτε τη θέση του ενός ούτε του άλλου. Η στήριξη της Αιγύπτου είναι πολύ διακριτική δεν επεμβαίνει στη Μονή. Μας διώξανε και δεν προλάβαμε να πάρουμε ούτε τα φάρμακά μας, οξυγόνο για έναν πατέρα που το έχει ανάγκη»

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε το μοναστήρι τα κειμήλια», κατέληξε.

Επιστολή Δαμιανού στον Σίσι

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υφίσταται και προ ημερών επιστολή του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι, όπου ζητάει βοήθεια και τονίζει ότι απειλείται η ζωή του.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι το θέμα δεν έχει λάβει σχεδόν καθόλου έκταση στον αιγυπτιακό τύπο, δείγμα της στάσης που κρατάει το Κάιρο...

Διαβάστε επίσης