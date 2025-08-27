SOS για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Έκκληση του νομικού συμβούλου στο Newsbomb για τον Δαμιανό

O Νομικός Σύμβουλος της Μονής κ. Χρήστος Κομπιλίρης αναλύει όλα τα δεδομένα στο Newsbomb μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις 

SOS για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Έκκληση του νομικού συμβούλου στο Newsbomb για τον Δαμιανό
Σε εκκλησιαστικό, αλλά και διπλωματικό θρίλερ, εξελίσσεται η κατάσταση αναφορικά με το μέλλον της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, μετά τις χθεσινές δραματικές εξελίξεις.

«Κινδυνεύει η ζωή μου», είπε νωρίτερα σήμερα σε ανανεωμένη δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός μετά από όσα συνέβησαν το βράδυ. «Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Newsbomb, o Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αυτήν την ώρα βρίσκεται εντός μονής και οι «πραξικοπηματίες» εκτός του μοναστηριού. Η αιγυπτιακή αστυνομία δεν παρεμβαίνει, μόνο παρατηρεί, ενώ οι αντιδρώντες μοναχοί είναι έτοιμοι για… εφόδους.

«Ζητάει από την αιγυπτιακή και την ελληνική κυβέρνηση να τον προστατεύσουν και να εφαρμοστούν οι νόμοι και να αποκατασταθεί η κανονικότητα», είπε στο Newsbomb ο Νομικός Σύμβουλος της Μονής κ. Χρήστος Κομπιλίρης.

Σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης η κατάσταση ταραχής, που έχει διαμορφωθεί, εξυπηρετεί τους «πραξικοπηματίες», γιατί ατύπως φαίνονται να έχουν συνθηκολογήσει με την αιγυπτιακή πλευρά με συνέπεια αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική θέση της Μονής στην πολύκροτη δικαστική εκκρεμότητα. Με λίγα λόγια, όπως ανέφεραν πηγές του Newsbomb, έχουμε φτάσει στο σημείο να τίθεται πλέον ζήτημα όχι πια σχετικά με το αν θα διεκδικεί η μονή τα παρεκκλήσια και τα κτήματα αλλά αν το μοναστήρι αν θα παραμείνει με ελληνική… ψυχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Newsbomb, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί των οποίων η visa έχει λήξει. Δηλαδή παραμένουν εκεί με ληγμένες άδειες παραμονής χωρίς η αιγυπτιακή αστυνομία να τους συλλαμβάνει.

Η θέση των διαφωνούντων μοναχών

Την άλλη άποψη για όσα συμβαίνουν από χθες το βράδυ στην Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά κατέθεσε σήμερα ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών.

Μιλώντας στο OPEN, ο Ιερομόναχος π. Συμεών έκανε καταγγελίες για μπράβους και εκδίωξή τους με τη βία.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό με έναν μοναχό τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά , έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Έίμαστε άυπνοι . Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής) και οι δώδεκα μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, που του χτυπάνε και δεν ανοίγει.. Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου. Πριν ένα μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατατέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Είναι εδώ η αιγυπτιακή αστυνομία και ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», ανέφερε ο μοναχός.

