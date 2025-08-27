Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αντιμέτωπος με πραξικοπηματίες μοναχούς 

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά

Αρχείου - Getty Images
Δραματικές εξελίξεις καταγράφονται στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, η οποία αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πολιορκείται από πραξικοπηματίες μοναχούς, οι οποίοι μάλιστα νωρίτερα προπηλάκισαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Μάλιστα όπως ανέφερε το OPEN ο Αρχιεπίσκοπος καλεί επανειλημμένως την αιγυπτιακή αστυνομία χωρίς όμως μέχρι ώρας καμία ανταπόκριση.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν χθες στη Μονή Σινά, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα μοναχών που τον αμφισβητούσαν, καταγγέλλοντας ακόμη και επίθεση εναντίον του.

Η άφιξη του Αρχιεπισκόπου και η σύγκρουση

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, έφθασε το απόγευμα της 26ης Αυγούστου στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με σκοπό –όπως δήλωσε– τη συνδιαλλαγή και τον διάλογο με την ομάδα των δέκα μοναχών που είχαν κινηθεί εναντίον του. Σύμφωνα με την πλευρά του, οι μοναχοί αυτοί είχαν συγκαλέσει συνέλευση χωρίς την έγκρισή του, με στόχο την τροποποίηση του Κανονισμού της Μονής, παρά το γεγονός ότι βάσει κανονισμού ο ίδιος προεδρεύει πάντα σε τέτοιες διαδικασίες.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι, κατά την παρουσία του, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμούς, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενη επίσκεψή του.

Η στάση της Αιγυπτιακής Αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η αιγυπτιακή Αστυνομία που έχει κληθεί από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνείται να παρέμβει, αφήνοντας να εξελίσσεται η «πολιορκία» της Μονής από τους εκδιωχθέντες μοναχούς.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στην λήξη της εσωτερικής έριδας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής, επισημαίνει.

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετέβη στη Μονή και, σε συνεργασία με τους υποστηρικτικούς μοναχούς και τους ενταγμένους Βεδουίνους, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν αντιταχθεί σε αυτόν να τηρήσουν την τάξη και τους κανονισμούς.

Μετά την άρνησή τους, απομακρύνθηκαν εκτός Μονής. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της νομιμότητας. Όπως γνωστοποίησε, εν συνεχεία συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών, η οποία εξέλεξε νέα Σύναξη.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

«Ἐφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την συνδιαλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε συγγνώμη».

