Το παρασκήνιο στη Μονή Σινά: Ερωτήματα για σκοπιμότητες αναταραχών και διαπραγμάτευση Αθήνας-Καΐρου

Πώς η χρονική συγκυρία απειλεί να επισκιάσει την τελική διατύπωση της διακρατικής συμφωνίας

Γιώργος Νόκος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η νέα κρίση που εκδηλώθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά τις τελευταίες ώρες αναδεικνύει ένα περίπλοκο πλέγμα θεσμικών, εκκλησιαστικών και διπλωματικών διαστάσεων. Η αναφορά εκκλησιαστικών πηγών σε βίαιη αποβολή δώδεκα μοναχών, με ταυτόχρονη επανεγκατάσταση του Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού στο ηγουμενικό γραφείο, ο ρόλος της αιγυπτιακής αστυνομίας και η διακριτική παρακολούθηση των εξελίξεων από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, επιβεβαιώνουμ ότι η κρίση έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της μοναστικής κοινότητας.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η χρονική συγκυρία των γεγονότων, την ίδια στιγμή που Ελλάδα και Αίγυπτος βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης για το καθεστώς της Μονής στο πλαίσιο του νέου κτηματολογίου της αιγυπτιακής πολιτείας και μετά τη θεσμοθέτηση από την ελληνική κυβέρνηση ΝΠΔΔ για τη Μονή Σινά στην Αθήνα.

Η συγκυρία και τα ερωτήματα που προκαλεί

Το γεγονός ότι οι εξελίξεις ξέσπασαν λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Κάιρο για την ένταξη των εκτάσεων της περιοχής στο νεοσύστατο κτηματολόγιο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Εκκλησιαστικές πηγές τονίζουν ότι η χρονική συγκυρία ενισχύει την ανησυχία για υπονόμευση μιας εξαιρετικά ευαίσθητης διακρατικής διαδικασίας, η οποία αγγίζει ευθέως τα συμφέροντα της Μονής αλλά και το κύρος της Ελλάδας στην περιοχή.

Τα ερωτήματα εστιάζουν σε τρία επίπεδα: Πρώτον, αν η «ανταρσία» των δώδεκα μοναχών σχετίζεται με εσωτερικές πιέσεις ή αν εντάσσεται σε ευρύτερες εκκλησιαστικές ισορροπίες. Δεύτερον, κατά πόσο οι εξελίξεις επηρεάζουν την τελική διατύπωση της διακρατικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παρουσία της Ελλάδας στο Σινά. Τρίτον, αν η συγκυρία αυτή θα αξιοποιηθεί από τρίτες δυνάμεις που επιδιώκουν να επηρεάσουν τον θρησκευτικό και γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής όπως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ρωσία.

Η θέση της Αθήνας

Η πλήρης στήριξη που παρείχε η ελληνική κυβέρνηση στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, σε συντονισμό με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δείχνει την αποφασιστικότητα να διαφυλαχθεί η σταθερότητα. Εκκλησιαστικές πηγές υπενθυμίζουν ότι στα 50 χρόνια της παρουσίας του Δαμιανού στο Σινά δεν είχαν ανακύψει ανάλογες κρίσεις που να προκαλέσουν ένταση στις σχέσεις με την Αθήνα ή το Φανάρι. Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε εικόνα ρήξης που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

Η παράμετρος Ιεροσολύμων

Ειδικό βάρος προσδίδει το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σινά χειροτονείται από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Η αδράνεια που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με συνεχείς συσκέψεις χωρίς οριστική τοποθέτηση, δημιουργεί απορίες για τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στο παρασκήνιο αναβιώνουν σενάρια για πιθανή ρωσική επιρροή, τα οποία δεν τεκμηριώνονται με σαφείς αποδείξεις, αλλά συχνά αναφέρονται από αναλυτές ως παράγοντας που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το διακύβευμα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία

Η υπόθεση της Μονής Σινά, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν σφαιρική εικόνα της κατάστασης, συνδέεται με την παρουσία του ελληνισμού σε μια περιοχή υψηλής στρατηγικής αξίας. Η χρονική συγκυρία των γεγονότων ενισχύει την αίσθηση ότι το παραμικρό λάθος διαχείρισης μπορεί να αποτυπωθεί στις τελικές διευθετήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο. Εκκλησιαστικές πηγές επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη προβολή των θέσεων των 12 μοναχών δημιουργεί κλίμα αστάθειας, την ώρα που η Αθήνα έχει χαράξει σαφή γραμμή υπέρ της σταθερότητας.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά στο κατά πόσο οι εσωτερικές αναταράξεις θα καταφέρουν να επηρεάσουν μια διακρατική συμφωνία που βρίσκεται στην τελική της φάση και έχει βαρύνουσα σημασία για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία σε διεθνές επίπεδο από τη στιγμή που η στάση από τους επίσημους και θεσμικούς δρώντες δείχνει ότι η επίσημη εκκλησιαστική και κρατική «γραμμή» έχει ήδη καθοριστεί.

