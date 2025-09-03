Μονή Σινά- Η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν πέτρα του σκανδάλου

«Είμαι Ελληνίδα χριστιανή πολύτεκνη μάνα και απευθύνομαι προς κάθε γυναίκα και μητέρα και σε κάθε λογικό άνθρωπο», λέει μέσω της επιστολής που εξασφάλισε το Newsbomb. 

Αβέβαιο το μέλλον των περιουσιών της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά 

Συνεχίζεται το σήριαλ με την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά και η κατάσταση μοιάζει να βρίσκεται σε οριακό σημείο ιδίως και μετά τις χθεσινές εξελίξεις.

Όπως το Newsbomb ανέφερε χθες, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία που είχε διαμορφωθεί με βασικό επιχείρημα να είναι, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, ο περιορισμός της αυτονομίας της Μονής.

Σήμερα το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια άλλη πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης. Για πρώτη φορά η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, εκ των στενών συνεργατών του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, σπάει τη σιωπή της και δίνει απαντήσεις για όσα της καταλογίζει η πλευρά των στασιαστών μοναχών.

Η πλευρά των αντιδρώντων μοναχών είχε πολλάκις στοχοποιήσει την κυρία Σπυροπούλου στην διαρκή αυτή αντιπαράθεση εντός και εκτός των τειχών της Μονής.

«Είμαι Ελληνίδα χριστιανή πολύτεκνη μάνα και απευθύνομαι προς κάθε γυναίκα και μητέρα και σε κάθε λογικό άνθρωπο», λέει μέσω της επιστολής που εξασφάλισε το Newsbomb. «Πολεμούμαι σαν μάνα, σαν πολύτεκνη, σαν γυναίκα, σαν αγωνίστρια, σαν προσηλωμένη σε υψηλά ιδανικά γιατί αφιέρωσα τα τελευταία χρόνια μου στο να συντρέξω τον πνευματικό μου πατέρα. Επιφυλάσσομαι για τα νόμιμα δικαιώματά μου για όσους ενυπογράφως με συκοφάντησαν και αναπαρήγαγαν ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντίες κατά του προσώπου μου», συνεχίζει.

Το Newsbomb εξασφάλισε ολόκληρο το μήνυμά της το οποίο έχει ως εξής:

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η «ΑΚ» ή «ΑΣ»

Τελευταία τα πυρά των «πραξικοπηματιών» μοναχών του Σινά έχουν συγκεντρωθεί στο πρόσωπό μου με απώτερο στόχο να πλήξουν το σεπτό πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Σινά κ.κ. Δαμιανού. Είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί με πρόσχημα το πρόσωπό μου, βάλλεται ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός.

Είμαι λοιπόν η Κατερίνα Σπυροπούλου που τις τελευταίες μέρες έχω γίνει αντικείμενο συκοφαντιών και λοιδοριών χωρίς τη θέληση μου. Μέχρι τώρα υπέμεινα με πολύ ταπείνωση για να μην ανακατεύεται ο κουτσομπολίστικος βούρκος που έστησαν οι φερόμενοι ως ορθόδοξοι μοναχοί. Αλλά μετά από όλη αυτή την ανθρωποφαγία και τον κανιβαλισμό, οφείλω στα παιδιά μου που επίσης ψευδώς έχουν λοιδορηθεί, να μιλήσω, να καταθέσω την αλήθεια μου.

Έχει νομίζω σημασία να τονίσω ότι είμαι στο εβδομηκοστό έτος της ηλικίας μου. Η ίδια είμαι φιλόλογος και συνταξιούχος καθηγήτρια (κατ’ άλλους αγράμματη!) αφού δίδαξα 30 χρόνια στη Μέση εκπαίδευση. Επίσης δίδαξα σε σχολεία του εξωτερικού, στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας και στη Νυρεμβέργη Γερμανίας. Έχω φοιτήσει και στην Θεολογική Σχολή Αθηνών μέχρι το 4ο έτος. Δεν πήρα πτυχίο για τους λόγους που θα κατανοήσετε παρακάτω.

Απέκτησα 4 παιδιά, δύο αγόρια και 2 κορίτσια τα οποία μεγάλωσα με πολλή αγάπη και αφοσίωση παρέχοντάς τους με τον πρώην σύζυγό μου κάθε υλικό και πνευματικό εφόδιο. Όλα τα τέκνα μου είναι κάτοχοι πτυχίων και διδακτορικών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Είμαι γιαγιά μιας υπέροχης εγγονής. Για το μόνο πράγμα στη ζωή μου που περηφανεύομαι είναι τα παιδιά μου, γιατί έγιναν καλοί και αγαθοί άνθρωποι, με αγάπη για τον συνάνθρωπό τους.

Κατερίνα Σπυροπούλου

Η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, συνεργάτιδα και στήριγμα του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού

Αλλά το μεγαλύτερο βραβείο μου και η περηφάνια μου και η ελπίδα μου είναι η καλή μου Χριστίνα τώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού και έγινε ο δικός μου άγγελος που με προστατεύει από εκεί πάνω. Η Χριστίνα λοιπόν έζησε 42 χρόνια ένα μεγάλο σταυρό αφού έπασχε από μία σπάνια ασθένεια την Οζώδη Σκλήρυνση που προκαλούσε σωματική και πνευματική αναπηρία. Έκανε πέντε εγχειρίσεις ανοικτού εγκεφάλου με όλες τις συνέπειες και καθηλώθηκε παραπληγική σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Την υπηρέτησα αγόγγυστα με υπομονή, φροντίδα και πολλή αγάπη και στοργή. Και η μόνη λεξούλα που έλεγε συνειδητά όταν με έβλεπε και με αισθανόταν δίπλα της στη διάρκεια της πονεμένης ζωής της ήταν «μα-μά» και τα δικά μου μάτια δάκρυζαν και σπάραζε η ψυχή μου. Έτσι πάνω στην πράξη διδάχτηκα και απόκτησα τις γνώσεις της νοσηλευτικής.

Σε αυτή την διαρκή δυσκολία της ζωής μου βοήθησε ο παρηγορητικός και ενισχυτικός λόγος του πνευματικού πατρός μου κ. Δαμιανού, ώστε να αντέξω και να σηκώσω το σταυρό μου με θάρρος, τόλμη και ελπίδα.

Γνωρίζω το Σινά από τον Ιανουάριο του 1978 όταν ευρισκόταν κάτω από την Ισραηλινή κατοχή και οι Βεδουίνοι έμεναν σε σκηνές και ουσιαστικά ασφαλτόδρομοι δεν υπήρχαν. Γοητεύτηκα από την ομορφιά του γρανιτένιου τοπίου αλλά και από την πνευματικότητα του τόπου.

Το έτος 2018 ο πνευματικός μας πατέρας είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο φρεάττυο βάθους τεσσάρων μέτρων του μικρού ασανσέρ μέσα στη Μονή λόγῳ έλλειψης προνοίας στην κατασκευή του από κάποιο μοναχό. Ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή να του ανταποδώσω την ευεργεσία του όπως το ευεργετημένο παιδί στον πατέρα του. Έμεινα στη νοσηλεία του 6 μήνες, πρώτα στο στρατιωτικό νοσοκομείο El-Galaa στην Ειδική Μονάδα Θεραπείας όπως επέτρεψαν οι Αιγύπτιοι ιατροί επειδή είδαν τις γνώσεις μου όσον αφορά στη νοσηλεία ενός πολυτραυματία και την ψυχολογική ενίσχυση του στους τρομερούς πόνους του.

Απετράπη η σηψαιμία. Άλλους δύο μήνες σε δωμάτιο του νοσοκομείου όπου του έγινε ειδική θεραπεία στο αριστερό του πόδι για να μην το κόψουν και έγινε μεταμόσχευση δέρματος. Άλλους δύο μήνες στο Μετόχι Καΐρου με τις συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο για αλλαγές. Το αποτέλεσμα ήταν να εξέλθει από αυτή την περιπέτεια και να είναι σε καλύτερη κατάσταση στην υγεία του από ότι πριν κατά την ομολογία όσων τον έβλεπαν.

Είμαι Ελληνίδα χριστιανή πολύτεκνη μάνα και απευθύνομαι προς κάθε γυναίκα και μητέρα και σε κάθε λογικό άνθρωπο. Να τονίσω ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προστάτευσε και έστερξε τις γυναίκες. Δεν ξεχώρισε άνδρα από γυναίκα. Πολεμούμαι σαν μάνα, σαν πολύτεκνη, σαν γυναίκα, σαν αγωνίστρια, σαν προσηλωμένη σε υψηλά ιδανικά γιατί αφιέρωσα τα τελευταία χρόνια μου στο να συντρέξω τον πνευματικό μου πατέρα.

Επιφυλάσσομαι για τα νόμιμα δικαιώματά μου για όσους ενυπογράφως με συκοφάντησαν και αναπαρήγαγαν ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντίες κατά του προσώπου μου και της βλαπτικής συνέπειας στην φήμη μου και την αξιοπρέπειά μου. Τα ποσά που θα προέλθουν από τις δικαστικές προσφυγές θα αποδοθούν στην Ι. Μονή Σινά.

Συγχωρέστε με αδελφοί που χρησιμοποιήθηκα στον σκανδαλισμό σας.

Κατερίνα Σπυροπούλου

