Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν στο Κίεβο, αποκαλώντας τον «τρομοκράτη»

«Μπορεί να έρθει στο Κίεβο. Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυρά ρουκετών κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνέντευξή του στο ABC News

Μετά την πρόσφατη πρόκληση του Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ζελένσκι να συναντηθούν στη Μόσχα και την απόρριψη από τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κίεβο, αποκαλώντας τον «τρομοκράτη».

«Μπορεί να έρθει στο Κίεβο. Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυρά ρουκετών κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που δεν θέλει να συναντηθεί σε συνθήκες πολέμου μπορεί να υποβάλει μη ρεαλιστικές και απαράδεκτες προτάσεις.

«Είναι το ίδιο σαν να απαιτούσα να έρθει στο Κίεβο», είπε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός ηγέτης πιστεύει ότι με αυτήν την πρόταση ο Πούτιν προσπαθεί να καθυστερήσει τη συνάντηση.

Ζαχάροβα: Η Ευρώπη «σκότωσε» την ίδια της την ήπειρο

Στο μεταξύ η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν «καταστρέψει» την ίδια τους την ήπειρο και τώρα λαμβάνουν συμβουλές από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, αναφέρει το TASS .

Η Ζαχάροβα είπε ότι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι στο παρελθόν «έκαναν διαλέξεις» σε όλους, έχουν σχεδόν σταματήσει να μιλάνε για δημοκρατία, «επειδή δεν μπόρεσαν να διαφυλάξουν την Ευρώπη» και η οικονομία της ηπείρου έχει καταρρεύσει.

Οι Ευρωπαίοι, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους το «χρυσό δισεκατομμύριο, τους εξαιρετικούς, τους πολιτισμένους», υπέστησαν «ένα απόλυτο φιάσκο», δήλωσε η Ζαχάροβα.

