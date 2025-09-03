Ο Ζελένσκι απαντά στην πρόσκληση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα: «Απαράδεκτη πρόταση»
Το Κίεβο αναφέρει ότι μέχρι στιγμής επτά χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια ενδεχόμενη συνάντηση των ηγετών
Το Κίεβο απέρριψε ως «απαράδεκτη» την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.
Ειδικότερα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση ηγετών στη Μόσχα, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «κάνει απαράδεκτες προτάσεις».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής επτά χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια ενδεχόμενη συνάντηση των ηγετών.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.
Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».