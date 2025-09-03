Ο Ζελένσκι απαντά στην πρόσκληση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα: «Απαράδεκτη πρόταση»

Το Κίεβο απέρριψε ως «απαράδεκτη» την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση ηγετών στη Μόσχα, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «κάνει απαράδεκτες προτάσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής επτά χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια ενδεχόμενη συνάντηση των ηγετών.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

Διαβάστε επίσης