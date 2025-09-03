Πούτιν: Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

Σημείωσε ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ»

Newsbomb

Πούτιν: Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των σημερινών δηλώσεών του 

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όρεξη για αστεϊσμό είχε κατά πως φαίνεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί", δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διευκρίνισε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Σημείωσε επίσης ότι ουδέποτε είχε αρνηθεί αυτή τη συνάντηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν «καλά προετοιμασμένη και θα οδηγούσε σε κάποια πιθανά θετικά αποτελέσματα». Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον ρώτησε σχετικά. «Ο Ντόναλντ (Τραμπ) μου ζήτησε, αν ήταν δυνατόν, να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια συνάντηση. Είπα ναι, είναι δυνατό», σημείωσε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το ζήτημα των εγγυήσεων προς την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για εδάφη δεν είχε τεθεί ποτέ.

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν θα παραμείνει αδρανής χωρίς να αντιδράσει στα γεγονότα στα σύνορά της!

"Εάν επικρατήσει η κοινή λογική, είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία", είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε: Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν σταθερή πρόοδο στο πεδίο της μάχης με διαφορετικούς βαθμούς

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν είναι κατά της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Πάντα ήμασταν αντίθετοι στο να είναι η Ουκρανία μέλος του βορειοατλαντικού μπλοκ, αλλά ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το δικαίωμά της να ασκεί οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως επιθυμεί», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και για την ένταξη στην ΕΕ.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το ζήτημα των εγγυήσεων προς την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για εδάφη δεν είχε τεθεί ποτέ.

Γιατί μάχεται η Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους μετά από την τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα δήλωσε επιπλέον ότι η Ρωσία δεν αγωνίζεται τόσο για εδάφη όσο για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τόνισε ότι η χώρα δεν αγωνίζεται για εδάφη, αλλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα εδάφη, που θέλουν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, να ζουν στο πλαίσιο του πολιτισμού και των παραδόσεών τους που μεταδόθηκαν από προηγούμενες γενιές.

Απάντηση σε Μερτς

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε και τα λόγια του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τον χαρακτήρισε "εγκληματία πολέμου". Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι αυτή ήταν μια ανεπιτυχής προσπάθεια να αποποιηθεί κανείς την ευθύνη για την τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι το 2014, οι υπουργοί τριών δυτικών χωρών υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την οποία όλα τα ζητήματα μεταξύ τους θα έπρεπε να επιλύονται με συνταγματικό τρόπο. Ωστόσο, την επόμενη κιόλας μέρα, σημειώθηκε πραξικόπημα και κανένας από τους δυτικούς εγγυητές δεν έκανε τίποτα.

Μετά από αυτό, όπως είπε, συνέβη η Κριμαία και υπήρξαν συγκρούσεις στο Ντονμπάς. Επίσης, «εκτροχίασαν» όλες τις προσπάθειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επιλύσει τα ζητήματα ειρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών του Μινσκ, πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.

Δήλωσε δε ότι η Μόσχα δεν θα επιτρέψει να συμβούν τέτοια πράγματα στα σύνορα της Ρωσίας.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί «αν επικρατήσει η κοινή λογική». Σημείωσε ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Sat.1, ο Μερζ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι «πιθανώς ένας από τους πιο σοβαρούς εγκληματίες πολέμου της εποχής μας, τον οποίο βλέπουμε σήμερα σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Πούτιν είπε ποιος θα ζημιωθεί από τη μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ποιος θα ζημιωθεί από τη μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία θα βλάψει πρωτίστως ολόκληρη τη διεθνή οικονομία.

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε επίσης ότι όσοι στη Δύση είναι πιο έξυπνοι δεν αφαιρούν ρωσικά αποθέματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Μεσσηνία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τεράστια ποσά στο ποδόσφαιρο: Ξοδεύτηκαν 9 δισεκατομμύρια ευρώ στη μεταγραφική περίοδο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες για την πρώτη γραμμή των μαχών - Δείτε το βίντεο

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τράβις Κελς: «Σπάει» τη σιωπή του για τον συναρπαστικό αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ - «Νιώθω ακόμα ζαλισμένος»

18:05LIFESTYLE

Cardi B: Η στιγμή που πετάει μαρκαδόρο σε παπαράτσι έξω από το δικαστήριο

17:57LIFESTYLE

Τζακ Όζμπορν: «Αντε γαμή...ου Ρότζερ Γουότερς. Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Η 5η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών από το 2006 - Κάηκαν πάνω από 470.000 στρέμματα

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο αρχηγός «έστηνε» την έδρα για αποφυλάκιση διεφθαρμένου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

17:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεαματική αύξηση των υπερωριών χάρη στην... ψηφιακή κάρτα εργασίας - 728% πάνω ο τουρισμός

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Απόπειρα δολοφονίας της Χαμάς κατά του Μπεν Γκβιρ απέτρεψε η Σιν Μπετ - Συνελήφθησαν μέλη πυρήνα της οργάνωσης

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

17:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βέροια: Αποδόθηκαν οι ιστορικοί ναοί της Αγίας Αννας και του Χριστού Παντοκράτορα

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακρίβεια δεν προσπέρασε ούτε τη Βουλή - Καφές-φαρμάκι και αυξήσεις έως και 30% στο κυλικείο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Λιβαδειά: Κοπάδι αγριογούρουνων έκανε βόλτες στους δρόμους - Δείτε βίντεο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης αναφορικά με τη γονιμότητα -Κάτω από 1,5 παιδί ανά γυναίκα

17:14WHAT THE FACT

Το μεγάλο ψέμα που έχουμε πιστέψει όλοι για τα διαμάντια - Ειδικός εξηγεί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Κίνας - Βίντεο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία - Δείτε βίντεο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης -  Τέλος στο «asylum shopping»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι μετά τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου - Πανηγύρι με βεγγαλικά την ώρα που τραγουδά ο Γιάννης Κατσίγιαννης - Πώς τραγουδούν τα «μανταλάκια» στο Λεβίδι

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ