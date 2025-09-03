Όρεξη για αστεϊσμό είχε κατά πως φαίνεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί", δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διευκρίνισε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Σημείωσε επίσης ότι ουδέποτε είχε αρνηθεί αυτή τη συνάντηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν «καλά προετοιμασμένη και θα οδηγούσε σε κάποια πιθανά θετικά αποτελέσματα». Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον ρώτησε σχετικά. «Ο Ντόναλντ (Τραμπ) μου ζήτησε, αν ήταν δυνατόν, να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια συνάντηση. Είπα ναι, είναι δυνατό», σημείωσε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.

Putin stated that if peace talks with Ukraine fail, Russia "will resolve it by military means." pic.twitter.com/e1EdnzQ9fm — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το ζήτημα των εγγυήσεων προς την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για εδάφη δεν είχε τεθεί ποτέ.

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν θα παραμείνει αδρανής χωρίς να αντιδράσει στα γεγονότα στα σύνορά της!

"Εάν επικρατήσει η κοινή λογική, είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία", είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε: Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν σταθερή πρόοδο στο πεδίο της μάχης με διαφορετικούς βαθμούς

⚡️?? "Siempre nos hemos opuesto a que Ucrania sea miembro de la OTAN" — Putin



?? https://t.co/02WtFpiVNb



El mandatario señaló que está de acuerdo con quienes consideran que cada país tiene derecho a elegir por sí mismo su sistema de seguridad, incluida Ucrania. pic.twitter.com/lnerFmpbA1 — arocha (@pueblopatriota) September 3, 2025

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν είναι κατά της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Πάντα ήμασταν αντίθετοι στο να είναι η Ουκρανία μέλος του βορειοατλαντικού μπλοκ, αλλά ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το δικαίωμά της να ασκεί οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως επιθυμεί», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και για την ένταξη στην ΕΕ.

Γιατί μάχεται η Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους μετά από την τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα δήλωσε επιπλέον ότι η Ρωσία δεν αγωνίζεται τόσο για εδάφη όσο για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τόνισε ότι η χώρα δεν αγωνίζεται για εδάφη, αλλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα εδάφη, που θέλουν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, να ζουν στο πλαίσιο του πολιτισμού και των παραδόσεών τους που μεταδόθηκαν από προηγούμενες γενιές.

? Putin invited Zelensky to Moscow



Putin said he “does not rule out” a meeting with the Ukrainian president. According to him, if Volodymyr Zelensky is “ready,” he can “come to Moscow.”



The invitation sounds like mockery: the Kremlin started the war, and now offers to come to… pic.twitter.com/8P7DFQvTk1 — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Απάντηση σε Μερτς

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε και τα λόγια του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τον χαρακτήρισε "εγκληματία πολέμου". Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι αυτή ήταν μια ανεπιτυχής προσπάθεια να αποποιηθεί κανείς την ευθύνη για την τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι το 2014, οι υπουργοί τριών δυτικών χωρών υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την οποία όλα τα ζητήματα μεταξύ τους θα έπρεπε να επιλύονται με συνταγματικό τρόπο. Ωστόσο, την επόμενη κιόλας μέρα, σημειώθηκε πραξικόπημα και κανένας από τους δυτικούς εγγυητές δεν έκανε τίποτα.

Μετά από αυτό, όπως είπε, συνέβη η Κριμαία και υπήρξαν συγκρούσεις στο Ντονμπάς. Επίσης, «εκτροχίασαν» όλες τις προσπάθειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επιλύσει τα ζητήματα ειρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών του Μινσκ, πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.

Δήλωσε δε ότι η Μόσχα δεν θα επιτρέψει να συμβούν τέτοια πράγματα στα σύνορα της Ρωσίας.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί «αν επικρατήσει η κοινή λογική». Σημείωσε ότι «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Sat.1, ο Μερζ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι «πιθανώς ένας από τους πιο σοβαρούς εγκληματίες πολέμου της εποχής μας, τον οποίο βλέπουμε σήμερα σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Πούτιν είπε ποιος θα ζημιωθεί από τη μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ποιος θα ζημιωθεί από τη μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία θα βλάψει πρωτίστως ολόκληρη τη διεθνή οικονομία.

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε επίσης ότι όσοι στη Δύση είναι πιο έξυπνοι δεν αφαιρούν ρωσικά αποθέματα.

