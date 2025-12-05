Στα όρια της υπερχείλισης ο Πηνειός - Τρομάζει η απότομη άνοδος της στάθμης

Λιγότερο από ένα μέτρο θέλει να υπερχειλίσει ο Πηνειός ποταμός στα Τρίκαλα

Στα όρια της υπερχείλισης είναι ο Πηνειός.

Όπως αναφέρει το trikalaola.gr η στάθμη του Πηνειού ποταμού στη γέφυρα του Βαλομανδρίου, ανέβηκε απότομα από το μεσημέρι και μετά κατά δύο περίπου μέτρα, με αποτέλεσμα τις επόμενες ώρες, να υπερχειλίσει εντός των μεγάλων αναχωμάτων.

Η ανησυχία είναι μεγάλη, αφού στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.

Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι αφού τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει έως τώρα θεωρούν ότι δεν καλύπτουν για μια νέα μεγάλη κακοκαιρία.

Τα αναχώματα θα έπρεπε να είχαν σηκωθεί τουλάχιστον άλλο 1,5 μέτρο και να ξεμπαζωθεί η ζώνη ανάσχεσης από τα φερτά υλικά που φτάνουν τα δύο μέτρα.

