Ισόβια στον 37χρονο που σκότωσε τη θεία του στην Πάτρα - «Στημένη υπόθεση», είπε στην απολογία του

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηλείας ο 37χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της θείας του στην Πάτρα.

Η συγκλονιστική υπόθεση αναβίωσε στην αίθουσα του ΜΟΔ στο δικαστικό μέγαρο του Πύργου, όπου τακτικοί και λαϊκοί δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του ανιψιού, κατά το κατηγορητήριο, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Την ενοχή του κατηγορούμενου πρότεινε και ο Εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 37χρονο.

«Στημένη υπόθεση»

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι σκότωσε την αδερφή της μητέρας του, κάνοντας λόγο για μια «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τη θεία του και πως ήταν το άτομο που τη φρόντιζε. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λόγο να την σκοτώσει.

Όσον αφορά την υπόθεση, το θύμα είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, στα τέλη Ιουλίου του 2023, έχοντας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία που εξετάστηκαν από το δικαστήριο, εμφανή τραύματα στη μετωπιαία χώρα, στο κεφάλι και στο κρανίο,

Σύμφωνα με την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλειας) Πατρών, αστυνομικοί της οποίας κατέθεσαν και στο ΜΟΔ Ηλείας, ο κατηγορούμενος ήταν στο σπίτι της 55χρονης και έφυγε από εκεί το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου, χειρουργική μάσκα, φόρμα εργασίας, τσαντάκι μέσης, σακίδιο πλάτης και γάντια. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο προκειμένου να μεταβεί σε περιοχή της Κορινθίας.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν σε περιοχή της Κορινθίας, όπου τον εντόπισαν να μένει σε σταθμευμένο τροχόσπιτο και τον προσήγαγαν. Σε έρευνα που έγινε στο τροχόσπιτό του, βρέθηκαν η μάσκα και το τσαντάκι που φορούσε κατά τη διαφυγή του από το σπίτι του θύματος.

Παράλληλα, για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνέβαλλε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής να βγαίνει από το σπίτι της θείας του.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο άτομο, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο πρόσφατο παρελθόν για το θάνατο της μητέρας του, καθώς είχε κριθεί ένοχος, κατά μετατροπή του κατηγορητήριου, για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης στην 53χρονη γυναίκα, πράξη που τελέστηκε τον Ιούλιο του 2016.

