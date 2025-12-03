Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας: «Γνώριζε τις πράξεις του» ο δράστης

Στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, ο εισαγγελέας απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί ψυχωσικού επεισοδίου, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε πλήρως τις πράξεις του και διατηρούσε έλεγχο σε κάθε στάδιο.

Υπογράμμισε την ήρεμη αντίδρασή του σε προηγούμενα έντονα περιστατικά με πρώην συντρόφους, την εκούσια εκτροπή του οχήματος σε ευθεία ανηφόρα και την αδυναμία ενός ατόμου να ανελκύσει μόνος του το θύμα από τη θάλασσα.​

Η παρανοειδής διαταραχή που επικαλέστηκε η υπεράσπιση δεν αναιρεί την ικανότητα αντίληψης των πράξεων, καθώς ο κατηγορούμενος υπηρέτησε στρατιωτικά, εργάστηκε και διατηρούσε σχέσεις, ενώ είχε χαρακτηρίσει τη Γαρυφαλλιά «άγγελο» χωρίς να την προστατεύσει. Η φράση του θύματος «τι κάνεις, βοήθεια» χαρακτηρίστηκε «κλειδί» της υπόθεσης, με τον εισαγγελέα να επισημαίνει την επιλεκτική μνήμη του δράστη και την απουσία στρεσογόνων παραγόντων πριν το έγκλημα.​

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση χωρίς ελαφρυντικά, ενώ τώρα επικαλείται ψυχωτικά συμπτώματα, drone παρακολούθησης και «κενά μνήμης» για μείωση ποινής. Αμφισβήτησε την αρχική ομολογία του ως δοθείσα υπό πίεση, ισχυριζόμενος ότι «δεν κατάλαβε τι έγινε», ενώ σε ερώτηση απάντησε: «Πιστεύω, όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».​

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου επισήμανε την ακριβή ανάμνηση γεγονότων πριν και μετά το έγκλημα, με τον κατηγορούμενο να εκφράζει τύψεις αλλά να επιμένει στην αδυναμία ανάκλησης της πράξης.​