Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

Νέες φρικιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την σκληρή δολοφονία του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα, Ρομάν Νόβακ, και της συζύγου του, Άννα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι φέρεται να «τσιμεντώθηκε» και να θάφτηκε σε μια έρημο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρομάν Νόβακ και η σύζυγός του, απήχθησαν στις αρχές Οκτωβρίου και βρέθηκαν νεκροί τον Νοέμβριο, εβδομάδες μετά την εξαφάνισή τους. Η ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα, ανέφερε: «Τους τσιμέντωσαν. Οι σοροί τους βρέθηκαν τον Νοέμβριο».

Οι τοπικές Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέσυραν τις σορούς του ζευγαριού κατά τη διάρκεια έρευνας σε μια απομακρυσμένη έρημη περιοχή, και εξετάζουν το ενδεχόμενο να τις στείλουν στη Ρωσία για εγκληματολογική ανάλυση και τελική ταφή.

Ο Ρομάν Νόβακ, ο οποίος το 2020 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία για απάτη, μετακόμισε στα ΗΑΕ αφού του χορηγήθηκε αναστολή. Εκεί, δημιούργησε μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Fintopio, για την οποία φέρεται να προσέλκυσε επενδύσεις έως και 433 εκατ. ευρώ προτού κατηγορηθεί για εξαπάτηση. Αυτό το ποσό πιστεύεται ότι προσπαθούσαν να αρπάξουν οι απαγωγείς.

Η Σβετλάνα Πετρένκο της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής δήλωσε: «Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι δολοφόνοι είχαν συνεργούς που βοήθησαν στην οργάνωση της απαγωγής. Νοίκιασαν αυτοκίνητα και χώρους όπου κρατήθηκαν τα δύο θύματα με τη βία. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες πέταξαν τα μαχαίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, αφήνοντάς τα σε διαφορετικά μέρη».

Οι έρευνες των Αρχών τους οδήγησε σε τρεις Ρώσους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην αστυνομικού, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα ΗΑΕ. Οι δύο από τους αυτούς ομολόγησαν ενώ ο τρίτος αρνείται την εμπλοκή του. Αξιωματούχοι στη Ρωσία λένε ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις.

