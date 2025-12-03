Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν τα βασανιστήρια

Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας Ρομάν Νόβακ και η σύζυγός του, απήχθησαν στις αρχές Οκτωβρίου ενώ βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βρέθηκαν διαμελισμένοι μέσα σε βαλίτσες λίγο αργότερα στην έρημο.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για το τι συνέβη μετά την απαγωγή του ζευγαριού, λέγοντας ότι το ζευγάρι βασανίστηκε ο ένας μπροστά στον άλλο καθώς οι απαγωγείς τους προσπαθούσαν να αναγκάσουν την πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.

Αυτοί οι λογαριασμοί λένε ότι όταν παρήχθησαν οι κωδικοί, τα πορτοφόλια ήταν άδεια.

Στη συνέχεια, οι δολοφόνοι συσκεύασαν τα πτώματα σε σακούλες πολυαιθυλενίου και χρησιμοποίησαν διαλύτες βιομηχανικής αντοχής για να επιταχύνουν την αποσύνθεση και να καταστρέψουν τα ίχνη DNA.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού συγγενείς ειδοποίησαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί και πιστεύεται ότι είχε απαχθεί.

Ο Ρομάν, ο οποίος το 2020 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση στη Ρωσία για απάτη μεγάλης κλίμακας, μετακόμισε στα ΗΑΕ αφού του χορηγήθηκε αναστολή.

Εκεί, κυκλοφόρησε μια εφαρμογή κρυπτογράφησης που ονομάζεται Fintopio, για την οποία φέρεται να προσέλκυσε επενδύσεις 433 εκατ. ευρώ προτού κατηγορηθεί για εξαπάτηση υποστηρικτών.

Αυτό το ποσό πιστεύεται ότι προσπαθούσαν να αρπάξουν οι απαγωγείς.

Η Σβετλάνα Πετρένκο της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής δήλωσε: «Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι δολοφόνοι είχαν συνεργούς που βοήθησαν στην οργάνωση της απαγωγής.

«Νοίκιασαν αυτοκίνητα και χώρους όπου κρατήθηκαν τα δύο θύματα με τη βία. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες πέταξαν τα μαχαίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, αφήνοντάς τα σε διαφορετικά εμιράτα».

Τρεις Ρώσοι πολίτες συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα ΗΑΕ. Οι δύο ομολόγησαν ενώ ο τρίτος αρνείται την εμπλοκή του.

Αξιωματούχοι στη Ρωσία λένε ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν το πλήρες δίκτυο πίσω από μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις δολοφονιών Ρώσων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Το χρονικό της απαγωγής και δολοφονίας

Το ζευγάρι λέγεται ότι οδηγήθηκε στη Hatta από τον προσωπικό του οδηγό πριν επιβιβαστεί σε άλλο όχημα για το υπόλοιπο του ταξιδιού του.

Στη συνέχεια, ο Νόβακ έστειλε μήνυμα στις επαφές του από το τηλέφωνό του, λέγοντάς τους ότι ήταν «κολλημένος στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες. Οι ερευνητές λένε ότι η επαφή με το ζευγάρι χάθηκε λίγο αργότερα.

Στη συνέχεια, τα τηλέφωνά τους εντοπίστηκαν στη Χάτα, το Ομάν και το Κέιπ Τάουν πριν χαθούν τα σήματα στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι ντετέκτιβ είπαν ότι πίστευαν ότι τα τηλέφωνά τους ήταν σκόπιμα ενεργοποιημένα σε αυτές τις τοποθεσίες για να μπερδέψουν τους ερευνητές.

Πριν από την εξαφάνισή του, ο Νόβακ βρισκόταν υπό έρευνα για την υποτιθέμενη κλοπή 38 εκατομμυρίων λιρών από επενδυτές κρυπτογράφησης. Φέρεται να είχε παρουσιάσει τις συναλλαγές του μαζί τους με το πρόσχημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Επίσης, συχνά καυχιόταν για τη σύνδεσή του με πλούσιους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Πάβελ Ντούροφ, του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης Telegram. Το ζευγάρι ήταν γνωστό για τον πολυτελή τρόπο ζωής του.