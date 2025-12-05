Υπάλληλος της Disney World κατηγορείται για πλαστές επιταγές αξίας 1.300 δολαρίων

Ένας υπάλληλος παρκαδόρος σε δημοφιλή ιδιοκτησία της Disney World βρέθηκε με χειροπέδες, αφού φέρεται να εξαργύρωσε επιταγές σχεδόν 1.300 δολαρίων που είχε κλέψει από επισκέπτρια του θερέτρου.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που κατατέθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Orange στη Φλόριντα, οι αρχές κλήθηκαν στο Animal Kingdom Lodge, Kidani Village την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ύστερα από αναφορά για διάρρηξη. Η επισκέπτρια από το Οχάιο είπε στους αστυνομικούς ότι έλαβε ειδοποιήσεις από την τράπεζά της πως κάποιος είχε εκδώσει τέσσερις επιταγές από τον λογαριασμό της — και πως το μπλοκ επιταγών της είχε εξαφανιστεί από το αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα είχε φτάσει στο Kidani Village στις 29 Νοεμβρίου και είχε παραδώσει το όχημά της στο βαλές πάρκινγκ. Στις 3 Δεκεμβρίου ενημερώθηκε για τις παράνομες αναλήψεις. Η τράπεζά της προώθησε screenshots των επιταγών — αξίας έως 670 δολαρίων η καθεμία, συνολικά 1.248 δολάρια — όλες μάλιστα γραμμένες στο όνομα Mason Henrichsen, έναν άνθρωπο που, όπως τόνισε, δεν γνώριζε καν.

Disney World Valet Arrested for Allegedly Stealing Guest’s Checkbook and Writing $1,300 in Checks to Himself https://t.co/GX1KtpxRTe — People (@people) December 5, 2025

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων DAVID για να εντοπίσουν τα στοιχεία του 21χρονου. Η υπογραφή στο δίπλωμά του ταίριαζε με αυτή που εμφανιζόταν στις επιταγές. Ο διευθυντής επιβεβαίωσε ότι ο Henrichsen εργαζόταν στην ιδιοκτησία και μάλιστα είχε βάρδια το ίδιο βράδυ.

Όταν ο νεαρός έφτασε, οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν για τα δικαιώματά του και τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε αρχικά ότι «βρήκε μια επιταγή στο πάρκινγκ και αποφάσισε να την γράψει στον εαυτό του». Αργότερα παραδέχτηκε ότι κατέθεσε την επιταγή σε ATM της Chase κοντά στο Disney Springs. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Οικονομική Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Henrichsen αντιμετωπίζει πλέον δύο κατηγορίες κακουργήματος — για απάτη μεγάλης κλίμακας και για πλαστογραφία επιταγής. Η πρώτη του ακρόαση είχε προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου.

Εκπρόσωπος της Disney διευκρίνισε σε τοπικό μέσο ότι ο παρκαδόρος δεν ήταν υπάλληλος της Disney, αλλά εργαζόταν για εξωτερική συνεργαζόμενη εταιρεία.

Διαβάστε επίσης