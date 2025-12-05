Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη δυτική Κρήτη και τα Αντικύθηρα το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 77 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και δυτικά της Κρήτης.

Το δε εστιακό βάθος είναι στα 23,9 χιλιόμετρα.