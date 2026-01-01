Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του μεγάλου ντέρμπι
Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Παρασκευή (2/1, 21:15) τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί και το ντέρμπι αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.
Την ευθύνη για να αποδώσουν δικαιοσύνη εντός των γραμμών του glass-floor στο Telekom Center Athens θα την έχουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεφς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), οι οποίοι ορίστηκαν να διευθύνουν το μεγάλο ντέρμπι από την EuroLeague.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:33 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;
13:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό pyroshow για τα 100 χρόνια ζωής
13:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Οριστική συμφωνία με Βάργκα, έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
08:54 ∙ WHAT THE FACT