Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του μεγάλου ντέρμπι

Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική.  

Newsbomb

INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Παρασκευή (2/1, 21:15) τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί και το ντέρμπι αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.

Την ευθύνη για να αποδώσουν δικαιοσύνη εντός των γραμμών του glass-floor στο Telekom Center Athens θα την έχουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεφς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), οι οποίοι ορίστηκαν να διευθύνουν το μεγάλο ντέρμπι από την EuroLeague.

