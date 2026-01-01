Doomsday Radio: Η πρώτη μετάδοση του για το 2026 - Η μυστηριώδης λέξη

Το Radio UVB-76, γνωστό και ως Doomsday Radio ή «buzzer», βγήκε στον αέρα το νέο έτος. Αυτό αναφέρεται από τον πόρο UVB-logs, ο οποίος παρακολουθεί τις εκπομπές του σταθμού.

Στο μυστηριώδες κύμα, ακούστηκε μια εξίσου μυστηριώδης λέξη - "Swallowing" ή (κατάποση) ήταν η πρώτη που ακούστηκε στο Doomsday Radio το 2026.

Το μήνυμα εμφανίστηκε στον αέρα την 1η Ιανουαρίου 2026 στα 00 λεπτά και 21 λεπτά ώρα Μόσχας.

Πριν από αυτό, το "buzzer" , το μυστηριώδες ραδιόφωνο της Ρωσίας, ενεργοποιήθηκε ξανά και άρχισε να παίζει μουσική από το μπαλέτο του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι «Λίμνη των Κύκνων».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός, έπαιξε περισσότερα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός παλιού σοβιετικού τραγουδιού, αλλά με ένα υποτιθέμενο επεξεργασμένο τραγούδι με αλλαγμένους στίχους για να γιορτάσει μια επίθεση στo Κίεβο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.