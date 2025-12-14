Το ρωσικό «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

Το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει ποτέ τα περί εμπλοκή του ρωσικού στρατού στην εκπομπή του ραφιοδώνου, που στέλνει έναν μονότονο βόμβο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Μια ακόμη σειρά δυσοίωνων μηνυμάτων μεταδόθηκε από τον μυστηριώδη ρωσικό ραδιοφωνικό σταθμό «Doomsday Radio» (Ραδιόφωνο Ημέρα της Κρίσης).

Εκπέμπει έναν σταθερό, μονότονο βόμβο στα 4625 kHz από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου - και αυτή την εβδομάδα, σήματα και κωδικές λέξεις ακούστηκαν για άλλη μια φορά στα ερτζιανά κύματα.

Περισσότερα από 12 μηνύματα έχουν ακουστεί από όσους παρακολουθούν τον ρωσικό ραδιοφωνικό σταθμό βραχέων κυμάτων, UVB-76.

Είναι επίσης γνωστό ως «Βομβητής», λόγω του παράξενου ήχου που εκπέμπει από τη δεκαετία του 1970.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει αδιάκοπα σύντομους, μονότονους ήχους - που συχνά διαρκούν περίπου 1 έως 1,2 δευτερόλεπτα ο καθένας - που επαναλαμβάνονται περίπου 21 έως 34 φορές ανά λεπτό.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι είναι και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό, με την κυριότερη να είναι ότι ανήκει στον ρωσικό στρατό.

Έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι στρατιωτικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν την UVB-76 για την αποστολή κωδικοποιημένων οδηγιών και άλλων επικοινωνιών - αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια κάτι τέτοιο.

Όταν το UVB-76 σταματά το αδιάκοπο βουητό του και διακόπτεται από μηνύματα, προκαλεί ακόμη περισσότερες εικασίες.

Φέτος ήταν έντονη η φλυαρία στα ραδιοκύματα, με το ραδιόφωνο της Ημέρας της Κρίσης να σηματοδοτεί τέσσερις λέξεις - Neptune, Thymus, Foxcloak και Nootabu - στις 15 Απριλίου.

Ένα μήνα αργότερα , στις 19 Μαΐου, μετέδωσε τον δυσοίωνο κωδικό «NZhTI 89905 BLEFOPUF 4097 5573» πριν από το τηλεφώνημα του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, μετέδωσε τον κωδικό «NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529».

Τον Σεπτέμβριο, ακούστηκαν δύο ακόμη κωδικοί: «NZHTI» και «HOTEL», καθώς και μια σειρά αριθμών - «38, 965, 78, 58, 88, 37».

Και αυτή την εβδομάδα, τρία σήματα μεταδόθηκαν τη Δευτέρα (8 Δεκεμβρίου) και άλλα οκτώ την Τετάρτη (10 Δεκεμβρίου).

Περιείχαν τις κωδικές λέξεις «PEPPER SHAKER», «TRANSFER», «PABODOLL», «SPINOBAZ», «FRIGORIA», «OPALNY», «SNOPOVY» και «MYUONOSVOD».

Αλλά για άλλη μια φορά, κανείς δεν έχει ιδέα τι σημαίνουν.

Ο αμυδρός ήχος μουσικής και αυτό που πιστεύεται ότι ήταν εκρήξεις κώδικα Μορς φέρεται επίσης να μεταδόθηκαν στο The Buzzer την Παρασκευή (12 Δεκεμβρίου).

