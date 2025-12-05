Rebecca Gayheart: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Peter Morton

Η Rebecca Gayheart απαθανατίστηκε σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Peter Morton.

Το ζευγάρι απόλαυσε ρομαντικό δείπνο στο E-Baldi στο Beverly Hills, και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα το Page Six ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί ο ένας με τον άλλον, χωρίς να διστάζουν να δείξουν τον έρωτά τους.

Η 54χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα chic ασπρόμαυρο πουά φόρεμα με λευκό σακάκι, μαύρο καλσόν και κόκκινες πινελιές σε τσάντα και γόβες, ενώ ο 78χρονος ιδρυτής των Hard Rock Café κράτησε ένα πιο μίνιμαλ look με μαύρο πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και λευκά sneakers.

Rebecca Gayheart, 54, kisses billionaire boyfriend, 78, after detailing ‘complicated’ dynamic with ex Eric Dane https://t.co/FyMnSEqjFo pic.twitter.com/472aqE1Xps — Page Six (@PageSix) December 4, 2025

Παρότι το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και χρόνια, εμφανίζονται ελάχιστα δημοσίως, αφού η Gayheart εξακολουθεί να έχει μια πολύπλοκη οικογενειακή ζωή με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Eric Dane.

Η Gayheart και ο 53χρονος πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν δύο κόρες, την 15χρονη Billie και την 13χρονη Georgia. Χώρισαν το 2018, αλλά τον Απρίλιο αποφάσισαν να ακυρώσουν το διαζύγιο. Λίγες εβδομάδες μετά, ο Dane αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS.

Η Rebecca Gayheart και ο Eric Dane / AP

Πρόσφατα, η Gayheart μίλησε ανοιχτά για το πόσο «περίπλοκη» είναι η σχέση τους πια, εξηγώντας ότι προσπαθεί να τον στηρίζει στη μάχη με τη νόσο και παράλληλα να αποτελεί σταθερό παράδειγμα για τις κόρες τους.

«Τους λέω πάντα: Ό,τι κι αν γίνει, είναι ο πατέρας σας», είπε στο podcast Broad Ideas. «Εμφανιζόμαστε, το αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και χάρη και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Η Rebecca Gayheart και ο Eric Dane / AP

Παραδέχτηκε πως τα κορίτσια περνούν μια «πολύ δύσκολη περίοδο», κι εκείνη προσπαθεί να τους δώσει όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο γίνεται με τον πατέρα τους.

Την ίδια στιγμή, ο Dane δίνει τον δικό του σκληρό αγώνα, μιλώντας ανοιχτά για τα συναισθήματά του σε πρόσφατο virtual panel με το I AM ALS: «Κανείς δεν θα με κατηγορούσε αν έμενα δυο εβδομάδες κλεισμένος στο δωμάτιό μου κλαίγοντας», είπε. «Αλλά τελικά ανακάλυψα ότι δεν είμαι έτσι φτιαγμένος».

Η Rebecca Gayheart και ο Eric Dane / AP

Παρά την ακύρωση του διαζυγίου, και οι δύο έχουν ξεκαθαρίσει πως παραμένουν μόνο φίλοι, με στόχο να στηρίξουν την οικογένειά τους. Ο Dane μάλιστα έχει επίσης προχωρήσει στη ζωή του, καθώς πρόσφατα συνδέθηκε με τη σκηνοθέτρια Janell Shirtcliff.

