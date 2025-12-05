Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

Τραγωδία σημειώθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το πρωί της Παρασκευής (5/12), όταν ηλικιωμένος που δικαζόταν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, άφησε την τελευταία του πνοή, λίγο πριν την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 84χρονος κατέρρευσε σε διακοπή της δίκης και δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια.

Οι Αρχές των δικαστηρίων ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

