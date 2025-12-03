Τραγωδία στο Βόλο: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

Σε ηλικία 60 ετών «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, o άτυχος άνδρας μετέβη κανονικά σήμερα στη δουλειά του στα γραφεία στην οδό Ροζού.

Ο 60χρονος έπειτα από περίπου 15 λεπτά αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στο γραφείο του, μπροστά στα έντρομα μάτια των συναδέλφων του.

Στην υπηρεσία επικράτησε αναστάτωση με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε να σπεύσει στο σημείο μετά από λίγο. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν κάποια βοήθεια στον 60χρονο άνδρα καθώς ήταν ήδη νεκρός.

