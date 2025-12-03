Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 24χρονη - Προσφέρθηκε να την επιστρέψει σπίτι και αποπειράθηκε να τη βιάσει

Στιγμές τρόμου βίωσε μία 24χρονη σε χωριό της Θεσσαλονίκης στα χέρια ενός 24χρονου από την Αλβανία. Ο δράστης προσφέρθηκε να πάει στο σπίτι της το νεαρό κορίτσια ωστόσο την οδήγησε στο δικό του όπου αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (1/12). Ο 24χρονος σταμάτησε με το όχημα του μπροστά στην 24χρονη και την έπεισε να τη μεταφέρει ως το σπίτι της.

Μόλις όμως η νεαρή κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο, ο δράστης έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο καθώς οδήγησε το νεαρό κορίτσι στο σπίτι του με τη βία και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Εκείνη αντιστάθηκε και τελικά ο 24χρονος υπαναχώρησε ενώ στη συνέχεια τη μετέφερε και την παράτησε σε διπλανό χωρίο, όπως γνωστοποιεί η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της.

Ο 24χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και της παράνομης κατακράτησης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης μεσημβρινές ώρες χθες (02-12-2025), συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό, για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, ο προαναφερόμενος άντρας οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προσέγγισε συνομήλική του ημεδαπή και στάθμευσε το όχημα μπροστά της, πείθοντάς την να την μεταφέρει στην οικία της. Μετά την επιβίβασή της, την οδήγησε στην οικία του όπου με την βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο δράστης αφού υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

