Χίος: Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος για εμπλοκή σε κατασκοπεία

Ένας 61χρονος Τούρκος υπήκοος συνελήφθη στη Χίο, κατηγορούμενος για κατασκοπεία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από επιχειρήσεις διακριτικής παρακολούθησης που διενεργήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και την Ασφάλεια του Λιμενικού Σώματος.

Ο εν λόγω άνδρας βρισκόταν ήδη υπό διεθνή καταδίωξη λόγω ερυθράς αγγελίας της Τουρκίας για ληστείες. Ωστόσο, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Χίου, οι ελληνικές Αρχές επέκτειναν την έρευνα και σε ενδεχόμενη δραστηριότητα κατασκοπείας. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, που βρίσκεται στον προβλήτα του λιμανιού της Χίου, βρέθηκε εξοπλισμός που θεωρείται ύποπτος για τέτοιου είδους ενέργειες. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν κάλια, τηλεφακός και πέντε κινητά τηλέφωνα, μεταξύ άλλων αντικειμένων.

Ο κατασχεμένος εξοπλισμός έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς ο τρόπος και ο τόπος χρήσης του. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τις επαφές του συλληφθέντος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε δίκτυο ή συνεργασία με άλλα πρόσωπα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων του.