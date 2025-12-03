Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων
Η εμπλοκή της σπείρας έχει ταυτοποιηθεί σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε καταυλισμούς Ρομά από τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αττική για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιείται από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 11 άτομα για τα οποία έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.
Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέος κινητήρας από την BYD με σχεδίαση… Porsche
08:40 ∙ TRAVEL
Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα Ιωάννινα και η Ήπειρος
08:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ