Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε καταυλισμούς Ρομά από τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αττική για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Στην επιχείρηση που πραγματοποιείται από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 11 άτομα για τα οποία έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ

Διαβάστε επίσης