Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στον «χορό» των μπλόκων και οι αγρότες της δυτικής Ελλάδας– Πού θα στηθούν

Σε κλοιό ετοιμάζονται να θέσουν από σήμερα Τετάρτη οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδα και οι κτηνοτρόφοι απαιτώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που βιώνουν.

Οι αγρότες της δυτικής Ελλάδας ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά μηχανήματα και αναμένεται σήμερα να βγουν στους δρόμους και να στήσουν συμβολικά μπλόκα.

Η αρχή αναμένεται να γίνει στο Κιάτο, όπου έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί, ενώ μία ώρα αργότερα στις 11 αγρότες στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου – Βόνιτσας και Κατούνας – Μεδεώνος έχουν απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή σε κινητοποίηση στον κόμβο Βόνιτσας – Λευκάδας. Κάτι που σημαίνει πως αγρότες του Ξηρομέρου είναι πολύ πιθανό να «στρατοπεδεύσουν» εκεί, είτε να μετακινηθούν προς την Αμβρακία οδό.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κάτω Αχαΐας από τις 14:00 έως τις 18:00 καλούνται να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο- φανάρια. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση και θα ληφθεί απόφαση για τα επόμενα βήματα, με ενδεχόμενο να «μπλοκάρουν» την εθνική οδό.

Στο μεταξύ οι αγρότες της Αιγιάλειας προετοιμάζουν το μπλόκο τους στον κόμβο της Σελινούντας από την Παρασκευή. Μάλιστα σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γιάννης Μποδιώτης ανέφερε:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

΄ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ΄ΝΤΡΙΝΙΑΣ΄

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!!!

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 6μμ

#ΚΟΜΒΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ#

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!!!

Τέλος το Σάββατο θα βγουν στους δρόμους και οι αγρότες του Αγρινίου οι οποίοι αναμένεται να «στρατοπεδεύσουν» στον κόμβο Αγγελοκάστρου.

Διαβάστε επίσης