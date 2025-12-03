Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (3/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΙΚΕΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΛΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΛΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1569

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 11:00:00 πμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ

1520

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: Δ. ΠΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Δ. ΠΟΥΡΗ ΝΟ1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 12:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ.ΡΑΛΛΗ.

976

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 1:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1354

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 2:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ) ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΝΣΕΝ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1537

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΤΤΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΕΤΤΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΑΣΠΕΝΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1537

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1508

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1507

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1507

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ - ΔΗΜ.ΠΑΝΟΥΣΗ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Γ.ΜΙΧΑΛΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1506

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 3:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

566

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΟΗΣ, ΛΟΓΓΟΥ, ΑΝΕΜΩΝΩΝ.

885

Κατασκευές

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΜΕΤΟΧΙ - ΠΑΤΣΑΣ - ΣΚΟΥΡΛΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ - ΣΥΜΗΣ - ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΝΕΦΕΛΗΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΚΟΛΙ

312

Λειτουργία

3/12/2025 8:00:00 πμ

3/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΡΕΩΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

312

Λειτουργία

3/12/2025 8:30:00 πμ

3/12/2025 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 61 - 63 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 67 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

1567

Κατασκευές

3/12/2025 10:00:00 πμ

3/12/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΗΣ.

974

Κατασκευές

3/12/2025 11:00:00 πμ

3/12/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ).

977

Κατασκευές

3/12/2025 12:00:00 μμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΝΟ 7 έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1501

Κατασκευές

3/12/2025 12:00:00 μμ

3/12/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1568

Κατασκευές

3/12/2025 12:00:00 μμ

3/12/2025 4:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΝΙ ΔΕΡΒΕΝΙ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

Κατασκευές

3/12/2025 12:00:00 μμ

3/12/2025 6:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΧΑΝΙΩΝ, ΔΩΡΙΈΩΝ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

978

Κατασκευές

3/12/2025 2:00:00 μμ

3/12/2025 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ.

975

Κατασκευές

