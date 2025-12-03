Κίνηση τώρα: Kαθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, Αττική Οδό, Κηφισό

Στο «κόκκινο» είναι ακόμη ένα πρωινό (3/12) ο Κηφισός, η Κηφισίας και η Αττική Οδός

Κίνηση τώρα: Kαθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, Αττική Οδό, Κηφισό
Φωτογραφία Αρχείου/InTime
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου και το πρωί της Τετάρτης (3/12) με τον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, το κέντρο και την Αττική Οδό να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κίνηση.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς για τις επόμενες 48 ώρες τουλάχιστον, καθώς αναμένονται βροχές κατά την επέλαση της νέας κακοκαιρίας.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει στα ρεύματα εισόδου και εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και τμηματικά στην Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως Νέα Ιωνία).

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της Θηβών.

Στο κέντρο της Αθήνας, παρατηρείται η κλασσική κίνηση, με τους περισσότερους κεντρικούς δρόμους να είναι μποτιλιαρισμένοι και συγκεκριμένα οι: Πατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας (στο ρεύμα ανόδου), Μεσογείων (τμηματικά στο ρεύμα καθόδου), Κηφισίας (άνοδος, στο ύψος του Νέου Ψυχικού και κάθοδος, στο ύψος του Χαλανδρίου), Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αχιλλέως / Μάρνη, Γαλατσίου, Βουλιαγμένης, Περιφερειακή Καρέα αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως και τον κόμβο της Κηφισίας.

