Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων

Καταστήματα και ένα ΑΤΜ έβαλαν στο στόχαστρό τους, άγνωστοι απόψε τη νύχτα στο Κουκάκι, προκαλώντας φθορές.

Οι άγνωστοι δράστες κατέστρεψαν αρχικά τις τζαμαρίες τριών καταστημάτων: Ενός καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και σε ένα μεσιτικό γραφείο.

Στη συνέχεια, η επίθεση συνεχίστηκε και οι άγνωστοι συνέχισαν την καταστροφική τους μανία προκαλώντας ζημιές σε ένα ATM.

Από την αστυνομία έγιναν τρεις προσαγωγές, όμως και οι τρεις αφαιρέθηκαν ελεύθεροι αργότερα και η έρευνα συνεχίζεται.