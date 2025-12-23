Ο μπάτλερ στο Μέγαρο των Ηλυσίων έκλεβε τις ιστορικές πορσελάνες του Μακρόν

Τα σκεύη βρέθηκαν προς πώληση σε δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα - Τρεις συλλήψεις για τις κλοπές

Ο μπάτλερ στο Μέγαρο των Ηλυσίων έκλεβε τις ιστορικές πορσελάνες του Μακρόν
Ένας υπάλληλος, υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των τραπεζιών σε επίσημες δεξιώσεις, στο Μέγαρο των Ηλυσίων συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία, με την κατηγορία ότι έκλεψε τουλάχιστον 100 κομμάτια επιτραπέζιων σκευών που χρησιμοποιούνταν στα επίσημα δείπνα του Γάλλου Προέδρου, Εμάνουελ Μακρόν σε διάστημα δύο ετών.

Μερικά από τα κλεμμένα αντικείμενα αργότερα διατέθηκαν προς πώληση στην ηλεκτρονική αγορά Vinted, σε μια υπόθεση που έρχεται να υπενθυμίσει τα κενά ασφαλείας, μόλις δύο μήνες μετά την εντυπωσιακή κλοπή Κοσμημάτων του Στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου.

Ο μπάτλερ που αναγνωρίστηκε ως Thomas M, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την άμεση πρόσβασή του στις αποθήκες και τα συστήματα απογραφής για να αφαιρέσει σταδιακά πιάτα, ποτήρια και άλλα αντικείμενα χωρίς να εγείρει υποψίες, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Φέρεται να παραποίησε εσωτερικά αρχεία μετά από επίσημες δεξιώσεις για να αποκρύψει την εξαφάνιση των κομματιών, ένας ελιγμός που του επέτρεψε να λειτουργεί απαρατήρητος για μήνες.

Ο συναγερμός χτύπησε όταν πιάτα και ποτήρια εξαφανίζονταν με συχνότητα ασύμβατη με την κανονική χρήση, γεγονός που ώθησε τους υπαλλήλους να αναφέρουν τα περιστατικά στην αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε ότι πολλά από τα «χαμένα» αντικείμενα προσφέρονταν προς πώληση στο Vinted, μια δημοφιλή πλατφόρμα για την αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αγαθών.

Μερικά από τα κλεμμένα αντικείμενα εξακολουθούσαν να φέρουν επίσημες σημάνσεις και σφραγίδες που προσδιόριζαν σαφώς την προέλευσή τους.

Η έρευνα οδήγησε όχι μόνο στον μπάτλερ αλλά και σε δύο άλλα άτομα που εμπλέκονταν στη διανομή των κλεμμένων αντικειμένων. Μεταξύ αυτών είναι ο Ghislain M., συλλέκτης από τις Βερσαλλίες, ο οποίος φέρεται να απέκτησε ορισμένα από τα κομμάτια και, σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου από τον Νοέμβριο του 2023. Το τρίτο άτομο που συνελήφθη είναι ένας έμπορος αντικών που κατέχει μια εταιρεία που ειδικεύεται σε διαδικτυακές δημοπρασίες.

Οι τρεις ύποπτοι ομολόγησαν την εμπλοκή τους στα γεγονότα, σύμφωνα με τηνLe Parisien , και εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστή την περασμένη Πέμπτη.

Αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση, με απαγόρευση επικοινωνίας μεταξύ τους, συμμετοχής σε δημοπρασίες και άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με τον κλάδο μέχρι τη δίκη.

Τα κλεμμένα κομμάτια ανήκουν στην ιστορική Εθνική Βιομηχανία Σεβρών, η οποία ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΕ. Τα επιτραπέζια σκεύη αποτελούν μέρος της εθνικής κληρονομιάς της Γαλλίας και ορισμένα κομμάτια προορίζονται για επίσημη χρήση στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Αυτά τα κομμάτια φέρουν τη σφραγίδα «Elysée Palace» , γεγονός που τα καθιστά εύκολα αναγνωρίσιμα και, θεωρητικά, δύσκολο προς πώληση, αν και η αξία τους εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 40.000 ευρώ . Εκτός από την πορσελάνη, έχουν ανακτηθεί ποτήρια σαμπάνιας, μικρά γλυπτά και μεταλλικά δοχεία από το παλάτι.

Το μεγαλύτερο μέρος της λείας έχει ανακτηθεί, σε αντίθεση με τα Κοσμήματα του Στέμματος που κλάπηκαν πρόσφατα από το Λούβρο.

Οι τρεις συλληφθέντες θα δικαστούν τον Φεβρουάριο για κλοπή πολιτιστικών αγαθών που χαρακτηρίζονται ως εθνική κληρονομιά και για συνέργεια στη διαχείριση κλεμμένων αγαθών, αδικήματα που τιμωρούνται στη Γαλλία με ποινές φυλάκισης έως και δέκα ετών και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 150.000 ευρώ.

