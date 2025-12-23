Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR 85-92: Της... έκλεισε το σπίτι με ανατροπή πρωταθλητή

Αποστολή στη Λιθουανία: Γιάννης Κουβόπουλος

Τι κι αν αγωνίστηκε χωρίς τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, τι κι αν βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο έχοντας πραγματοποιήσει μια τραγική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ψυχή μέσα σε μια κολασμένη ατμόσφαιρα στη Λιθουανία και πήρε μια τεράστια νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ο Τσέντι Όσμαν με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας ο παίκτης "κλειδί" στο "4" στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ενώ στους 21 πόντους σταμάτησε ο Κέντρικ Ναν. Εξαιρετική, γεμάτη και μεστή εμφάνιση και από τον Τι Τζέι Σορτς που είχε 15 πόντους και 10 ασίστ, καλύπτοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την απουσία του Κώστα Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην αναμέτρηση με διάθεση να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ζαλγκίρις και τον Αταμάν να ρίχνει πάνω στον Φρνασίσκο τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Οι “πράσινοι” “πλήρωσαν” με το καλησπέρα τα χαμένα αμυντικά τους ριμπάουντ, τη στιγμή που στην επίθεση αν και δεν είχαν σωστή κυκλοφορία της μπάλας και καλές αποστάσεις έβρισκαν σκορ από προσωπικές ενέργειες. Ο Καλαϊτζάκης μετά από τρία λεπτά παιχνιδιού έκανε το 6-7, ενώ ο Όσμαν πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι με τον Ράιτ να απαντάει άμεσα με φοβερό κάρφωμα για το 10-9. Με δύο τρίποντα των γηπεδούχων η διαφορά έφτασε στους 7 πόντους, 16-9 στο 5’, με τον Σορτς να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους και να ρίχνει τη διαφορά στους 5, 16-11.

Αμυντικά προβλήματα με το “καλησπέρα”

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα να διαχειριστεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με τον Ναν να περνάει στο παιχνίδι και να μειώνει στους 4 πόντους, 19-15, τρία λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Αμυντικά ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγαινε καθόλου καλά, οι γηπεδούχοι είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους, έβρισκαν πόντους από ελεύθερα σουτ, αλλά και από πικ εντ ρολ κατστάσεις, με τον Λο να περνάει στο ματς και να δίνει πολλές λύσεις κάνοντας το 26-17 με 4 συνεχόμενους πόντους. Ο Σορτς είχε πάρει την.. μπαγκέτα αλλά τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί καλά για τον Παναθηναϊκό και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 28-19 έπειτα από άστοχο δίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Καλύτεροι οι γηπεδούχοι

Με δύο βολές του Γκος η διαφορά πέρασε τους 10 πόντους, 30-19 με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεκάθαρο πρόβλημα στο παιχνίδι του. Ο Γκραντ πήρε την μπαγκέτα από τα χέρια του Σορτς και άρχισε να… ταΐζει τον Γιούρτσεβεν ο οποίος τελείωνε τις φάσεις και έδινε λύσεις, τη στιγμή που ο Λο εξέθετε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 12’ ο Γκραντ έπειτα από ασίστ του Ναν έκανε το 32-26 με τον Μασιούλις να καλεί άμεσα τάιμ άουτ.

Αντέδρασε ο Ματσιούλις και η Ζαλγκίρις

Και όπως φάνηκε πολύ καλά έκανε ο τεχνικός των Λιθουανών γιατί αφύπνισε τους παίκτες του. Ο Ράιτ έκανε όλη τη δουλειά για τους Λιθουανούς και μάλιστα μετά από κλέψιμο πάνω στον Ναν έφυγε στον αιφνιδιασμό πέτυχε κάρφωμα, πήρε αντιαθλητικό από τον Ναν και το σκορ έγινε 37-28, με τους “πράσινους” να κινδυνεύουν να χάσουν τελείως τον έλεγχο. Ο Γιούρτσεβεν επιθετικά ήταν ότι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Παναθηναϊκός, αλλά αμυντικά τα πορβλήματα ήταν πάρα πολλά. Οι Λιθουανοί με πολύ καλή κυκλοφορία και με συνεχόμενα πικ εντ ρολ κατάφεραν να “χτυπήσουν” τον Παναθηναϊκό μέσα στη ρακέτα και να πάρουν διαφορά 14 πόντων, 46-32.

Έχασε πλήρως τον έλεγχο ο Παναθηναϊκός

Ο Αταμάν σε έξαλλη κατάσταση πήρε τάιμ άουτ, πέρασε εκτός τον Γιούρτσεβεν και έβαλε σε θέση “5” τον Ντίνο Μήτογλου. Δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερα και με τον Έλληνα παίκτη σε θέση σέντερ, μιας και ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει πάρα πολλά αμυντικά προβλήματα. Όταν έβρισκε σκορ μπροστά, δεχόταν με πολύ μεγάλη ευκολία πόντους στο πίσω μέρος του γηπέδου και 40 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου η διαφορά ήταν στους 10 πόντους, 50-40.

Τραγικός Παναθηναϊκός

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι αποκαρδιωτικός δείχνοντας να μην μπορεί να αντιδράσει για να επιστρέψει στο ματς. Με το σκορ στο 51-42 ο Γκραντ βγήκε στον αιφνιδιασμό έχασε το λέι απ και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός δέχθηκε τρίποντο με τη διαφορά να εκτινάσσεται και πάλι στους 14 πόντους, 56-42. Ο Ναν με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 11 αλλά οι “πράσινοι” δεν είχαν καμία συνοχή στο παιχνίδι τους και στο 25’ το σκορ ήταν 58-45 με καλάθι του Μπιρούτις.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε

Και όμως ο Παναθηναϊκός στο επόμενο πεντάλεπτο κατάφερε να επιστρέψει από το… πουθενά. Οι “πράσινοι” “έσφιξαν”, επιτέλους, την άμυνα τους, ο Σορτς έτρεξε το παιχνίδι του “τριφυλλιού” και ο Παναθηναϊκός βρήκε τρίποντα από Όσμαν και Σορτς. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου “έτρεξε” σερί 6-18 και κατάφερε να μειώσει στον πόντο, 1.8 δεύτερα πριν από το τέλος της περιόδου, 64-63.

Ο Αταμάν έστειλε τον Όσμαν στο “4” και αυτός το… γύρισε

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Αταμάν έπαιξε ένα ακόμα χαρτί. Ίσως το τελευταίο του. Με τον Παναθηναϊκό να έχει επιστρέψει ο Τούρκος τεχνικός έριξε τον Όσμαν στο “4” και εκείνος στο πρώτο δίλεπτο… οργίασε. Με δύο τρίποντο και 8 δικούς του πόντους έκανε το 68-73, με τον Μασιούλις να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε πολύ καλή άμυνα, κλέβοντας συνεχώς τις μπάλες, ο Ναν πήρε τη σκυτάλη από τον Όσμαν και με ένα ακόμα τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 8 πόντους, 68-76. Ο Όσμαν ήταν στη… ζώνη του λυκόφωτος, 68-79, ο Φαρίντ έπαιζε καταπληκτική άμυνα έχοντας” δέσει” τη λειτουργία της ομάδας του και ο Ναν είχε συνδεθεί για τα καλά με το καλάθι της Ζαλγκίρις με τον Παναθηναϊκός να είναι στο 71-81, λίγο πριν τη συμπλήρωση 35 λεπτών αγώνα. Στο επόμενο λεπτό ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, με τον Φαρίντ να βγάζει μία ακόμα άμυνα και τον Έλληνα παίκτη να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων και να δίνει προβάδισμα 11 πόντων, 73-84, στον Παναθηναϊκό 4:06 για το τέλος.

Ο Γκος πάλευε, ο Παναθηναϊκός δεν έχανε

Ο Ουλάνοβας με 6 πόντους δικούς του κρατούσε την Ζαλγκίρις στο παιχνίδι, ο Ναν ήταν και πάλι εκεί με τρίποντο. Με συνεχόμενους πόντους του Αμερικάνου ο Παναθηναϊκός ήταν σταθερά στους δέκα πόντους, με τον Σορτς να κάνει το 81-91, 1:55 πριν από τη λήξη του αγώνα, με τους "πράσινους" να μη χάνουν αυτό το ματς.

Τα Δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης