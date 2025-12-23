Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπεν Σας, διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος

«Φίλοι μου, είναι δύσκολο να γράψω αυτό το μήνυμα, αλλά αφού πολλοί από εσάς έχετε αρχίσει να υποψιάζεστε κάτι, θα μπω κατευθείαν στο θέμα: Την περασμένη εβδομάδα διαγνώσθηκα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος στο στάδιο 4 και θα πεθάνω», έγραψε ο Σας στο «X» την Τρίτη

Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπεν Σας, διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος

Ο πρώην γερουσιαστής Μπεν Σας, Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα, περπατά στους διαδρόμους του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

AP/Αρχείου
Ο Μπεν Σας, πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ για την Νεμπράσκα από το 2015 έως το 2023, ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος, αναφέροντας σε μια μακροσκελή ανάρτηση του στα social media ότι η διάγνωσή του είναι «θανατική ποινή».

Ο Σας ήταν ένας από τους επτά Ρεπουμπλικάνους που ψήφισαν υπέρ της πρότασης μομφής για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα του σε δίκη λίγο μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Φίλοι μου, είναι δύσκολο να γράψω αυτό το μήνυμα, αλλά αφού πολλοί από εσάς έχετε αρχίσει να υποψιάζεστε κάτι, θα μπω κατευθείαν στο θέμα: Την περασμένη εβδομάδα διαγνώσθηκα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος στο στάδιο 4 και θα πεθάνω», έγραψε ο Σας στο «X» την Τρίτη.

«Ο προχωρημένος καρκίνος του παγκρέατος είναι άσχημο πράγμα, είναι θανατική ποινή. Αλλά είχα ήδη μια θανατική ποινή και πριν από την περασμένη εβδομάδα – όλοι μας έχουμε», συνέχισε ο 53χρονος.

Ο Σας, ο οποίος έχει τρία παιδιά και μεγάλωσε στην Λουθηρανική εκκλησία συνέχισε λέγοντας στην ανάρτηση του: «Ως Χριστιανός, οι εβδομάδες που προηγούνται των Χριστουγέννων είναι μια περίοδος για να στρέψουμε τις καρδιές μας προς την ελπίδα για το μέλλον. Δεν θα παραδοθώ χωρίς να παλέψω».

Η θητεία του Σας στη Γερουσία θα μείνει στην ιστορία

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γερουσία, ο Μπεν Σας, απόφοιτος των πανεπιστημίων Harvard και Yale, συχνά επέκρινε τον Τραμπ, αλλά πάντα ήταν στο πλευρό του προέδρου των ΗΠΑ όσον αφορά τις βασικές πολιτικές.

Ωστόσο, η θητεία του θα μείνει στην ιστορία για την ψήφο που έδωσε το 2021 υπέρ της πρότασης μομφής για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα του. Αν και ο Τραμπ δεν ήταν πλέον στην εξουσία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, εάν καταδικαζόταν δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ben Sasse

Ο πρώην γερουσιαστής Μπεν Σας, μιλάει με δημοσιογράφους μετά την παρακολούθηση της ομιλίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που μεταδόθηκε ζωντανά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.

AP

«Ένα αδύναμο και δειλό Κογκρέσο θα υποκύπτει όλο και περισσότερο σε μια τολμηρή και ισχυρή προεδρία», είχε δηλώσει ο Σας σχετικά με την ψήφο του εκείνη την εποχή. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτός ο θεσμός πρέπει να σέβεται τον εαυτό του αρκετά ώστε να πει στην εκτελεστική εξουσία ότι υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν».

Αφού αποχώρησε από το Καπιτώλιο, ο Σας διετέλεσε πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Στη συνέχεια, παραιτήθηκε από τη θέση αυτή τον Ιούλιο του 2024, επικαλούμενος λόγους υγείας της συζύγου του, η οποία είχε πρόσφατα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αργότερα, μια έρευνα που διεξήχθη από τον Γενικό Ελεγκτή της Φλόριντα διαπίστωσε ότι ο Σας είχε δαπανήσει ακατάλληλα κονδύλια του πανεπιστημίου. Ο Σας το αρνείται, λέγοντας ότι οι δαπάνες ήταν κατάλληλες.

