Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε μια παραλία στη νότια Ουαλία, προκαλώντας μυστήριο για τον τόπο προέλευσης τους.

Τα μαύρα δερμάτινα μποτάκια, που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, ανακαλύφθηκαν από εθελοντές που καθάριζαν την παραλία Ogmore By Sea Beach στο Vale of Glamorgan, στη νότια Ουαλία, όπως αναφέρει το BBC.

Η Emma Lamport από την εθελοντική ομάδα Beach Academy, εικάζει ότι τα παπούτσια θα μπορούσαν να προέρχονται από ένα ιταλικό φορτηγό πλοίο που λέγεται ότι προσέκρουσε σε ένα κοντινό νησί πριν από περίπου 150 χρόνια. Πιστεύεται ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο μπορεί να συνέβη στο κοντινό νησί Tusker Rock, το οποίο βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της παραλίας Ogmore.

Μερικά από τα βικτωριανά παπούτσια που ξεβράστηκαν στην παραλία Ogmore Εθελοντική ομάδα Beach Academy

Η συγγραφέας και συλλέκτρια Lara Maiklem επιβεβαίωσε ότι τα παπούτσια ήταν «σίγουρα βικτωριανά» και πιθανότατα προέρχονταν από κάποιο ναυάγιο, λόγω της ποσότητας.

Η Lamport είπε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα ανακαλύφθηκαν 200 παπούτσια σε μια μικρή περιοχή της παραλίας και εξήγησε ότι κυκλοφορεί μια θεωρία, η οποία λέει ότι το ιταλικό πλοίο βυθίστηκε με ένα φορτίο δερμάτινων παπουτσιών και αυτά ξεβράστηκαν στον ποταμό Ogmore και «και κάθε τόσο απελευθερώνονται από τις όχθες του».

«Μερικά από τα μποτάκια ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση και σε μερικά μπορούσες να δεις ξεκάθαρα ότι ήταν ανδρικά», πρόσθεσε η Lamport.

Η ίδια πιστεύει ότι μερικές από τις μπότες που βρέθηκαν είναι παιδικές, καθώς είναι πολύ μικρές, αλλά η Maiklem υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι γυναικεία παπούτσια, «καθώς οι άνθρωποι είχαν πολύ μικρότερα πόδια εκείνη την εποχή».