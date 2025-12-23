Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου θα αποφυλακιστεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Το «πράσινο φως» δόθηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο

Newsbomb

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου θα αποφυλακιστεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος Jair Bolsonaro περιμένει την άφιξη του κυβερνήτη του Σάο Πάολο, Tarcisio de Freitas, στο σπίτι του όπου βρίσκεται υπό κατ' οίκον περιορισμό, στη Μπραζίλια της Βραζιλίας, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε σήμερα το αίτημα του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου να αποφυλακιστεί αύριο Τετάρτη προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Το «πράσινο φως» δόθηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών. Το αίτημα εγκρίθηκε αφού η ομοσπονδιακή αστυνομία ερεύνησε την υπόθεση και θεώρησε «δικαιολογημένη» τη χειρουργική επέμβαση.

Από τα τέλη Νοεμβρίου, ο 70χρονος πρώην πρόεδρος εκτίει την ποινή του στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Θα βγει για πρώτη φορά αύριο και την Πέμπτη θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη στην ιδιωτική κλινική DF Star.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα διαρκέσει η νοσηλεία του.

Ο δικαστής Μοράες ζήτησε να γίνει η μεταφορά του από την αστυνομία «διακριτικά», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να μπει στην κλινική «από το γκαράζ».

Τον Απρίλιο, ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε άλλη μία σοβαρή επέμβαση στην κλινική DF Star και τότε δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.

Ο δικαστής επέτρεψε επίσης στη σύζυγό του, τη Μισέλ Μπολσονάρου, να τον συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο πρώην πρόεδρος επρόκειτο σήμερα να παραχωρήσει συνέντευξη στον ιστότοπο Metropoles, την πρώτη μετά τη φυλάκισή του, όμως την ακύρωσε την τελευταία στιγμή «για λόγους υγείας».

Την περασμένη Παρασκευή, ο δικαστής Μοράες απέρριψε τη νέα προσφυγή των συνηγόρων του Μπολσονάρου που ζητούσαν να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρθηκε ο ουκρανικός στρατός από την πόλη Σιβέρσκ για να προστατεύσει τη ζωή των στρατιωτών του

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου θα αποφυλακιστεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατομμύρια ευρώ

21:30LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Δεν με ενοχλεί η κριτική, η δουλειά μου εξαρτάται από την κρίση του κόσμου

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 14χρονος το έσκασε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων για να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Μπάιντεν: «Καίει» τον πατέρα του Τζο - Τα δύο ολέθρια λάθη του ως πρόεδρος

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με το ρεσάλτο του γαλλικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Καταληψίες σαλέ δολοφόνησαν δύο Γερμανούς μετά από καβγά - Προσπαθούσαν να τους διώξουν

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ - Επέβαινε ο Αρχηγός του Στρατού της Λιβύης

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για τις δολοφονίες των Ράινερ αποκαλύπτουν τα πιστοποιητικά θανάτου τους

20:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σημειώθηκε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη ύψους 4,3% - Πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 70χρονος που παραδέχθηκε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη – Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο «μικροσκόπιο» βίντεο από σούπερ μάρκετ των Χανίων

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη μητέρας και γιου για ναρκωτικά στην Πάτρα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι όποιος διαφωνεί μαζί του δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Fed

20:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sivert Bakken: Ο 27χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 14χρονου μαθητή με αυτοσχέδιο μαχαίρι έξω από σχολείο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ - Επέβαινε ο Αρχηγός του Στρατού της Λιβύης

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT, Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του - «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη – Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο «μικροσκόπιο» βίντεο από σούπερ μάρκετ των Χανίων

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Υπάρχει λύση για τις ουρές χιλιομέτρων; Σύμβουλος οδικής κυκλοφορίας αναλύει στο Newsbomb - Τι προτείνει για τους εκδρομείς

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Απελπισία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατομμύρια ευρώ

20:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sivert Bakken: Ο 27χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ